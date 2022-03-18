https://arabic.sputniknews.com/20220318/الأسد-بزيارة-رسمية-في-الإمارات-هي-الأولى-إلى-الخليج-منذ-11-عاما-1060078470.html

الأسد في زيارة رسمية للإمارات هي الأولى إلى الخليج منذ 11 عاما

الأسد في زيارة رسمية للإمارات هي الأولى إلى الخليج منذ 11 عاما

زار الرئيس السوري، بشار الأسد، دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، والتقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء... 18.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-18T19:57+0000

2022-03-18T19:57+0000

2022-03-18T20:29+0000

العالم العربي

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ورحب حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، بزيارة الأسد والوفد المرافق له، والتي تأتي في إطار "العلاقات الأخوية بين البلدين"، معربا عن خالص تمنياته لسوريا وشعبها أن "يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء"، بسحب قناة الرئاسة السورية على "تلغرام".وأشارت الرئاسة السورية إلى أن اللقاء الذي تم في استراحة آل مكتوم في المرموم في دبي "تناول مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين".وحضر اللقاء ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبد الله القرقاوي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والمدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي طلال حميد بالهول الفلاسي.ونوهت الرئاسة السورية، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، كان في استقبال الرئيس السوري لدى وصوله إلى مطار دبي، في الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها للرئيس الأسد إلى الخليج منذ بداية الأزمة السورية.

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