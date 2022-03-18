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https://arabic.sputniknews.com/20220318/تعاون-إماراتي-بيلاروسي-في-المجال-العسكري-1060064878.html
تعاون إماراتي بيلاروسي في المجال العسكري
تعاون إماراتي بيلاروسي في المجال العسكري
عقد، اليوم الجمعة، اجتماع إماراتي بيلاروسي ثنائي، بحث فيه الطرفان التطوير العسكري والتعاون بين الدولتين. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T14:01+0000
2022-03-18T14:01+0000
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وبحسب وكالة "بيلتا": "عقد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليغ فوينوف مع الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا وبيلاروسيا (بالتزامن) العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعا بحثا فيه التعاون العسكري".وذكرت الوكالة: "ناقش الطرفان خلال الاجتماع حالة وآفاق تطوير التعاون العسكري الثنائي بين جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي".
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العالم, العالم العربي, رصد عسكري

تعاون إماراتي بيلاروسي في المجال العسكري

14:01 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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عقد، اليوم الجمعة، اجتماع إماراتي بيلاروسي ثنائي، بحث فيه الطرفان التطوير العسكري والتعاون بين الدولتين.
وبحسب وكالة "بيلتا": "عقد مساعد وزير الدفاع البيلاروسي للتعاون العسكري الدولي اللواء أوليغ فوينوف مع الملحق العسكري في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا وبيلاروسيا (بالتزامن) العقيد خميس سالم محمد خميس الكتبي، اجتماعا بحثا فيه التعاون العسكري".
وذكرت الوكالة: "ناقش الطرفان خلال الاجتماع حالة وآفاق تطوير التعاون العسكري الثنائي بين جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا الأمن الدولي والإقليمي".
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