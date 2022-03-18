https://arabic.sputniknews.com/20220318/تقرير-السعادة-العالمية-السعادة-تفيض-في-بلد-أوروبي-وتنحسر-في-بلد-عربي-1060049892.html
تقرير السعادة العالمية: السعادة تفيض في بلد أوروبي وتنحسر في بلد عربي
تقرير السعادة العالمية: السعادة تفيض في بلد أوروبي وتنحسر في بلد عربي
وفقا لتقرير السعادة العالمية لعام 2022، تصدرت فنلندا ترتيب الدول الأسعد في العالم. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:48+0000
2022-03-18T08:48+0000
2022-03-18T08:48+0000
العالم
مجتمع
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واحتلت فنلندا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر سعادة للمرة الخامسة على التوالي. تليها الدانمارك وايسلندا وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ والسويد والنرويج وإسرائيل ونيوزيلندا.ووفقا للتقرير الذي يصنف الدول حسب مدى سعادة مواطنيها، حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ16 متراجعة عن المرتبة الـ14 في عام 2021 بينما حلت بريطانيا في المرتبة الـ17 وفرنسا في المرتبة الـ20.وحجب التقرير السعادة عن الناس في الساحة السوفييتية السابقة. فمثلا، حلت روسيا في المرتبة الـ80.وأتت أفغانستان ولبنان في ذيل ترتيب البلدان الأسعد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, مجتمع
تقرير السعادة العالمية: السعادة تفيض في بلد أوروبي وتنحسر في بلد عربي
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وفقا لتقرير السعادة العالمية لعام 2022، تصدرت فنلندا ترتيب الدول الأسعد في العالم.
واحتلت فنلندا المرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر سعادة للمرة الخامسة على التوالي. تليها الدانمارك وايسلندا وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ والسويد والنرويج وإسرائيل ونيوزيلندا.
ووفقا
للتقرير الذي يصنف الدول حسب مدى سعادة مواطنيها، حلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الـ16 متراجعة عن المرتبة الـ14 في عام 2021 بينما حلت بريطانيا في المرتبة الـ17 وفرنسا في المرتبة الـ20.
وحجب التقرير السعادة عن الناس في الساحة السوفييتية السابقة. فمثلا، حلت روسيا في المرتبة الـ80.
وأتت أفغانستان ولبنان في ذيل ترتيب البلدان الأسعد.