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Патроны на земле в поселке Трехизбенка Луганской народной республики - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220318/كندا-تسمح-للقادمين-من-أوكرانيا-بالبقاء-في-البلد-لمدة-3-أعوام-1060043825.html
كندا تسمح للقادمين من أوكرانيا بالبقاء في البلد لمدة 3 أعوام
كندا تسمح للقادمين من أوكرانيا بالبقاء في البلد لمدة 3 أعوام
قررت سلطات كندا بالسماح للأشخاص القادمين من أوكرانيا بالبقاء لمدة 3 أعوام إقامة مؤقتة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T04:54+0000
2022-03-18T04:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب قناة "سي تي في نيوز" الكندية، سيتمكن من البقاء لمدة 3 أعوام الأوكرانيون الذين يبحثون عن ملجأ في كندا.وأشارت القناة إلى أنه "وفقاً لقانون مساعدة اللاجئين الذين تم اعتماده سابقاً، كان من المخطط السماح للأوكرانيين بالبقاء لمدة عامين، لكن تمت زيادة الفترة الزمنية حتى 3 أعوام".هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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أخبار أوكرانيا

كندا تسمح للقادمين من أوكرانيا بالبقاء في البلد لمدة 3 أعوام

04:54 GMT 18.03.2022
© Sputnik . Sergei Pivovarov / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - أشخاص عند نقطة التفتيش "ماتفييف كورغان" في منطقة روستوف. في اليوم السابق، كان هناك إجلاء جماعي للمدنيين من جمهوريتي دونتسك وولوغانسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 19 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - أشخاص عند نقطة التفتيش ماتفييف كورغان في منطقة روستوف. في اليوم السابق، كان هناك إجلاء جماعي للمدنيين من جمهوريتي دونتسك وولوغانسك الشعبيتين إلى أراضي روسيا في منطقة روستوف، 19 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2022
© Sputnik . Sergei Pivovarov
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قررت سلطات كندا بالسماح للأشخاص القادمين من أوكرانيا بالبقاء لمدة 3 أعوام إقامة مؤقتة.
واشنطن – سبوتنيك. وبحسب قناة "سي تي في نيوز" الكندية، سيتمكن من البقاء لمدة 3 أعوام الأوكرانيون الذين يبحثون عن ملجأ في كندا.
وأشارت القناة إلى أنه "وفقاً لقانون مساعدة اللاجئين الذين تم اعتماده سابقاً، كان من المخطط السماح للأوكرانيين بالبقاء لمدة عامين، لكن تمت زيادة الفترة الزمنية حتى 3 أعوام".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
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