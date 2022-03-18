https://arabic.sputniknews.com/20220318/كندا-تسمح-للقادمين-من-أوكرانيا-بالبقاء-في-البلد-لمدة-3-أعوام-1060043825.html
كندا تسمح للقادمين من أوكرانيا بالبقاء في البلد لمدة 3 أعوام
كندا تسمح للقادمين من أوكرانيا بالبقاء في البلد لمدة 3 أعوام
قررت سلطات كندا بالسماح للأشخاص القادمين من أوكرانيا بالبقاء لمدة 3 أعوام إقامة مؤقتة. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T04:54+0000
2022-03-18T04:54+0000
2022-03-18T04:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. وبحسب قناة "سي تي في نيوز" الكندية، سيتمكن من البقاء لمدة 3 أعوام الأوكرانيون الذين يبحثون عن ملجأ في كندا.وأشارت القناة إلى أنه "وفقاً لقانون مساعدة اللاجئين الذين تم اعتماده سابقاً، كان من المخطط السماح للأوكرانيين بالبقاء لمدة عامين، لكن تمت زيادة الفترة الزمنية حتى 3 أعوام".هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
كندا تسمح للقادمين من أوكرانيا بالبقاء في البلد لمدة 3 أعوام
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قررت سلطات كندا بالسماح للأشخاص القادمين من أوكرانيا بالبقاء لمدة 3 أعوام إقامة مؤقتة.
واشنطن – سبوتنيك
. وبحسب قناة "سي تي في نيوز" الكندية، سيتمكن من البقاء لمدة 3 أعوام الأوكرانيون الذين يبحثون عن ملجأ في كندا.
وأشارت القناة إلى أنه "وفقاً لقانون مساعدة اللاجئين الذين تم اعتماده سابقاً، كان من المخطط السماح للأوكرانيين بالبقاء لمدة عامين، لكن تمت زيادة الفترة الزمنية حتى 3 أعوام".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، يوم الخميس 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، رسميا، دعما روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.