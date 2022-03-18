https://arabic.sputniknews.com/20220318/معلومات-عن-الرئيس-الكوري-الجنوبي-الجديد-يون-سيوك-يول-1060055981.html
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
فاز يون سيوك يول مرشح حزب الشعب المعارض بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وبذلك يصبح يون سوك يول الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:12+0000
2022-03-18T11:12+0000
2022-03-18T11:12+0000
انفوجرافيك
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ويتم تنصيب الرئيس المنتخب يوم 10 مايو/ آيار المقبل، ويبقى في الحكم لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
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فاز يون سيوك يول مرشح حزب الشعب المعارض بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وبذلك يصبح يون سوك يول الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية.
ويتم تنصيب الرئيس المنتخب يوم 10 مايو/ آيار المقبل، ويبقى في الحكم لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.