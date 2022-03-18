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https://arabic.sputniknews.com/20220318/معلومات-عن-الرئيس-الكوري-الجنوبي-الجديد-يون-سيوك-يول-1060055981.html
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول
فاز يون سيوك يول مرشح حزب الشعب المعارض بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وبذلك يصبح يون سوك يول الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية. 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T11:12+0000
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ويتم تنصيب الرئيس المنتخب يوم 10 مايو/ آيار المقبل، ويبقى في الحكم لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
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انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول

11:12 GMT 18.03.2022
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فاز يون سيوك يول مرشح حزب الشعب المعارض بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية، وبذلك يصبح يون سوك يول الرئيس العشرين لكوريا الجنوبية.
ويتم تنصيب الرئيس المنتخب يوم 10 مايو/ آيار المقبل، ويبقى في الحكم لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد.
معلومات عن الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سيوك يول - سبوتنيك عربي
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