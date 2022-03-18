عربي
لافروف: عملية إزالة النازية في أوكرانيا تعني إلغاء قوانين التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220318/مقابلة-صحفية-مع-وزير-الخارجية-الروسية-سيرغي-لافروف-1060049721.html
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" في العاصمة موسكو، حيث يتحدث فيها عن أخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:43+0000
2022-03-18T09:16+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_398896bea25fa53277cbd510ab418369.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047927935_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_95f2805d58fd56b72d8b882bfbb08b06.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي

مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف

08:43 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 18.03.2022)
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" في العاصمة موسكو، حيث يتحدث فيها عن أخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الأوكرانية الروسية وغيرها من القضايا.
لافروف مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" في موسكو
الجديد أولاًالقديم أولاً
09:20 GMT 18.03.2022
لافروف: سينتهي الوضع الشاذ بين روسيا وأوكرانيا، لكن الغرب سيحاول التدخل لإبقاء التناقضات بين البلدين
09:14 GMT 18.03.2022
لافروف: عملية إزالة النازية في أوكرانيا تعني إلغاء قوانين التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية
09:09 GMT 18.03.2022
لافروف: موسكو تريد ضمانات أمنية ستكون مشتركة لكل روسيا وأوكرانيا وجميع أوروبا
09:07 GMT 18.03.2022
لافروف: زيلينسكي يحاول دفع الكونغرس الأمريكي والرئيس بايدن إلى مزيد من المواجهة مع روسيا
09:03 GMT 18.03.2022
لافروف: أي شحنات تحتوي على أسلحة قادمة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا قانونيا لروسيا
09:02 GMT 18.03.2022
لافروف: هناك حاجة لايجاد آلية معينة للرد على الاختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية
08:58 GMT 18.03.2022
لافروف: القوات المسلحة الروسية استطاعت الوصول إلى وثائق سرية عن نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
08:55 GMT 18.03.2022
لافروف: هناك عدد من الدول ومنها الصين والهند والبرازيل والمكسيك لن ترقص على أنغام الولايات المتحدة الأمريكية
08:50 GMT 18.03.2022
لافروف: يمكن لروسيا حاليا الاعتماد فقط على نفسها والحلفاء الباقين، ولم يعد هناك المزيد من الأوهام بشأن العلاقات مع الغرب
08:49 GMT 18.03.2022
لافروف: العقوبات الغربية المفروضة على روسيا هي تقوينا وتعطينا الفرصة للاعتماد على النفس
08:46 GMT 18.03.2022
لافروف: هناك أكثر من 5000 عقوبة فردية ضد روسيا وهذا رقم قياسي لا مثيل له
08:46 GMT 18.03.2022
لافروف: الغرب سيزيد العقوبات ضد روسيا، لكننا اعتدنا عليها وسنقوم بكل ما يلزم لمواجهتها
08:44 GMT 18.03.2022
لافروف: الغرب يسعى لتهميش روسيا ويحاول عرقلة تطورها وهناك ضغط غربي غير مسبوق
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الثالث والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала