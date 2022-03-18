https://arabic.sputniknews.com/20220318/مقابلة-صحفية-مع-وزير-الخارجية-الروسية-سيرغي-لافروف-1060049721.html
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" في العاصمة موسكو، حيث يتحدث فيها عن أخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية... 18.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-18T08:43+0000
2022-03-18T08:43+0000
2022-03-18T09:16+0000
روسيا
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مقابلة صحفية مع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف 08:43 GMT 18.03.2022 (تم التحديث: 09:16 GMT 18.03.2022) تابعنا عبر يتبع
يجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" في العاصمة موسكو، حيث يتحدث فيها عن أخر المستجدات السياسية بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والمفاوضات الأوكرانية الروسية وغيرها من القضايا.
لافروف مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقابلة حصرية مع قناة "آر تي" في موسكو
الجديد أولاً القديم أولاً
لافروف: سينتهي الوضع الشاذ بين روسيا وأوكرانيا، لكن الغرب سيحاول التدخل لإبقاء التناقضات بين البلدين
لافروف: عملية إزالة النازية في أوكرانيا تعني إلغاء قوانين التمييز ضد السكان الناطقين بالروسية
لافروف: موسكو تريد ضمانات أمنية ستكون مشتركة لكل روسيا وأوكرانيا وجميع أوروبا
لافروف: زيلينسكي يحاول دفع الكونغرس الأمريكي والرئيس بايدن إلى مزيد من المواجهة مع روسيا
لافروف: أي شحنات تحتوي على أسلحة قادمة إلى أوكرانيا ستصبح هدفا قانونيا لروسيا
لافروف: هناك حاجة لايجاد آلية معينة للرد على الاختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية
لافروف: القوات المسلحة الروسية استطاعت الوصول إلى وثائق سرية عن نشاط المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
لافروف: هناك عدد من الدول ومنها الصين والهند والبرازيل والمكسيك لن ترقص على أنغام الولايات المتحدة الأمريكية
لافروف: يمكن لروسيا حاليا الاعتماد فقط على نفسها والحلفاء الباقين، ولم يعد هناك المزيد من الأوهام بشأن العلاقات مع الغرب
لافروف: العقوبات الغربية المفروضة على روسيا هي تقوينا وتعطينا الفرصة للاعتماد على النفس
لافروف: هناك أكثر من 5000 عقوبة فردية ضد روسيا وهذا رقم قياسي لا مثيل له
لافروف: الغرب سيزيد العقوبات ضد روسيا، لكننا اعتدنا عليها وسنقوم بكل ما يلزم لمواجهتها
لافروف: الغرب يسعى لتهميش روسيا ويحاول عرقلة تطورها وهناك ضغط غربي غير مسبوق