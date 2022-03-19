https://arabic.sputniknews.com/20220319/إسبانيا-تعلن-دعمها-لمبادرة-المغرب-لحل-النزاع-على-الصحراء-الغربية-1060082084.html

إسبانيا تعلن دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع على الصحراء الغربية

إسبانيا تعلن دعمها لمبادرة المغرب لحل النزاع على الصحراء الغربية

أعلنت الحكومة الإسبانية، دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي الذي يقترحها المغرب كحل للنزاع على إقليم الصحراء الغربية، معتبرة المبادرة بمثابة "الأساس الأكثر... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T04:40+0000

2022-03-19T04:40+0000

2022-03-19T04:40+0000

الصحراءالغربية

أخبار المغرب اليوم

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الرباط - سبوتنيك. وتعهدت الحكومة الإسبانية، وفقا لبيان صدر عن الديوان الملكي المغربي "بضمان سيادة المغرب ووحدته الترابية"، في إطار "المرحلة الجديدة" التي تم تدشينها بين البلدين.وقال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، في رسالة وجهها للعاهل المغربي أنه "يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب".وأضاف أن إسبانيا "تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف".كما أشار إلى "الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف".واكد أن "البلدين تجمعهما، بشكل وثيق، أواصر المحبة، والتاريخ، والجغرافيا، والمصالح، والصداقة المشتركة".وأعرب سانشيز عن "يقينه بأن الشعبين يجمعهما نفس المصير أيضا"، وأن "ازدهار المغرب مرتبط بازدهار إسبانيا والعكس صحيح".وأضاف أن "هدفنا يتمثل في بناء علاقة جديدة، تقوم على الشفافية والتواصل الدائم، والاحترام المتبادل والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والامتناع عن كل عمل أحادي الجانب، وفي مستوى أهمية جميع ما نتقاسمه".كما أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، مساء الجمعة، في تصريحات صحفية أن: وأضاف "اليوم ندخل مرحلة جديدة في العلاقات مع المغرب ونغلق بصفة نهائية أزمة مع شريك استراتيجي".وشدد على أن هذه المرحلة الجديدة ستكون قائمة على "الاحترام المتبادل، احترام الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم".وكانت العلاقات المغربية الإسبانية شهدت توترا كبيرا بعد استقبال مدريد زعيم جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.

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