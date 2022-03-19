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https://arabic.sputniknews.com/20220319/إعلام-بينيت-يجري-الشهر-المقبل-أول-زيارة-له-إلى-الهند-1060113890.html
إعلام: بينيت يجري الشهر المقبل أول زيارة له إلى الهند
إعلام: بينيت يجري الشهر المقبل أول زيارة له إلى الهند
قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيجري أول زيارة رسمية له إلى الهند الشهر المقبل. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T19:40+0000
2022-03-19T19:40+0000
أخبار الهند اليوم
إسرائيل
نفتالي بينيت
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ووفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية، فإنه من المقرر أن يسافر بينيت إلى الهند في الرابع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.وأوضحت القناة أن الهدف من الزيارة هو المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات بين البلدين.وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى زيارة بلاده.ووقتها سلم الدعوة إلى بينيت، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكر، الذي كان يزور إسرائيل، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20211020/مودي-يدعو-نظيره-الإسرائيلي-لزيارة-الهند-1050488971.html
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أخبار الهند اليوم, إسرائيل, نفتالي بينيت

إعلام: بينيت يجري الشهر المقبل أول زيارة له إلى الهند

19:40 GMT 19.03.2022
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، القدس، إسرائيل 24 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت سيجري أول زيارة رسمية له إلى الهند الشهر المقبل.
ووفق ما نقلت قناة "كان" الرسمية، فإنه من المقرر أن يسافر بينيت إلى الهند في الرابع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.
وأوضحت القناة أن الهدف من الزيارة هو المشاركة في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس العلاقات بين البلدين.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، نظيره الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى زيارة بلاده.
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2021
مودي يدعو نظيره الإسرائيلي لزيارة الهند
20 أكتوبر 2021, 13:39 GMT
ووقتها سلم الدعوة إلى بينيت، وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكر، الذي كان يزور إسرائيل، على ما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وتوطدت العلاقات بين إسرائيل والهند بشكل كبير منذ تولي ناريندرا مودي منصب رئاسة الوزراء في 2014، وهو ما تجلى بما في ذلك في امتناع الهند عن التصويت ضد إسرائيل بالأمم المتحدة في العديد من القرارات، إضافة إلى توثيق التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
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