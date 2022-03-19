https://arabic.sputniknews.com/20220319/إلغاء-الامتحانات-لملايين-الطلاب-في-سريلانكا-بسبب-نفاد-أوراق-الطباعة-1060097320.html
إلغاء الامتحانات لملايين الطلاب في سريلانكا بسبب نفاد أوراق الطباعة
إلغاء الامتحانات لملايين الطلاب في سريلانكا بسبب نفاد أوراق الطباعة
أعلنت سريلانكا إلغاء الامتحانات للملايين من طلاب المدارس بسبب نفاد أوراق الطباعة في البلاد. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:10+0000
2022-03-19T13:10+0000
2022-03-19T13:10+0000
العالم
أوراق
امتحانات
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ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أوضحت مديرية التعليم في المنطقة الغربية أنه "لا يمكن لمديري المدارس إجراء الامتحانات؛ بسبب عدم القدرة على تأمين النقد الأجنبي لاستيراد الورق والحبر الضروريين للطباعة".وتُعد امتحانات الفصل الدراسي جزءا من عملية التقييم المستمر لتحديد إمكان ترفيع التلاميذ إلى الصف الأعلى.وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من ضائقة مالية ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هذا الأسبوع، أنها ستسعى إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لحل أزمة الديون الخارجية المتفاقمة ودعم الاحتياطيات الخارجية.وأكد صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه يدرس طلب الرئيس غوتابايا راجاباكسا المفاجئ، لمناقشة خطة إنقاذ.هذا وأدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية، إلى انخفاض مخزونات الغذاء والوقود والأدوية في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أوراق, امتحانات
إلغاء الامتحانات لملايين الطلاب في سريلانكا بسبب نفاد أوراق الطباعة
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أعلنت سريلانكا إلغاء الامتحانات للملايين من طلاب المدارس بسبب نفاد أوراق الطباعة في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أوضحت مديرية التعليم في المنطقة الغربية أنه "لا يمكن لمديري المدارس إجراء الامتحانات؛ بسبب عدم القدرة على تأمين النقد الأجنبي لاستيراد الورق والحبر الضروريين للطباعة".
وأضافت: "أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل الامتحانات لنحو ثلثي تلاميذ البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون تلميذ".
وتُعد امتحانات الفصل الدراسي جزءا من عملية التقييم المستمر لتحديد إمكان ترفيع التلاميذ إلى الصف الأعلى.
وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من ضائقة مالية ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هذا الأسبوع، أنها ستسعى إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لحل أزمة الديون الخارجية المتفاقمة ودعم الاحتياطيات الخارجية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه يدرس طلب الرئيس غوتابايا راجاباكسا المفاجئ، لمناقشة خطة إنقاذ.
هذا وأدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية، إلى انخفاض مخزونات الغذاء والوقود والأدوية في البلاد.