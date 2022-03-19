عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220319/إلغاء-الامتحانات-لملايين-الطلاب-في-سريلانكا-بسبب-نفاد-أوراق-الطباعة-1060097320.html
إلغاء الامتحانات لملايين الطلاب في سريلانكا بسبب نفاد أوراق الطباعة
إلغاء الامتحانات لملايين الطلاب في سريلانكا بسبب نفاد أوراق الطباعة
أعلنت سريلانكا إلغاء الامتحانات للملايين من طلاب المدارس بسبب نفاد أوراق الطباعة في البلاد. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T13:10+0000
2022-03-19T13:10+0000
العالم
أوراق
امتحانات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059677901_0:286:1152:934_1920x0_80_0_0_3488f047b215d12a16cf6c5fb5a48e67.jpg
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أوضحت مديرية التعليم في المنطقة الغربية أنه "لا يمكن لمديري المدارس إجراء الامتحانات؛ بسبب عدم القدرة على تأمين النقد الأجنبي لاستيراد الورق والحبر الضروريين للطباعة".وتُعد امتحانات الفصل الدراسي جزءا من عملية التقييم المستمر لتحديد إمكان ترفيع التلاميذ إلى الصف الأعلى.وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من ضائقة مالية ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هذا الأسبوع، أنها ستسعى إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لحل أزمة الديون الخارجية المتفاقمة ودعم الاحتياطيات الخارجية.وأكد صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه يدرس طلب الرئيس غوتابايا راجاباكسا المفاجئ، لمناقشة خطة إنقاذ.هذا وأدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية، إلى انخفاض مخزونات الغذاء والوقود والأدوية في البلاد.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059677901_0:178:1152:1042_1920x0_80_0_0_e35eb127b5e065b844d9102f3e8be7ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أوراق, امتحانات

إلغاء الامتحانات لملايين الطلاب في سريلانكا بسبب نفاد أوراق الطباعة

13:10 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / Daniel Lunaالورق
الورق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / Daniel Luna
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت سريلانكا إلغاء الامتحانات للملايين من طلاب المدارس بسبب نفاد أوراق الطباعة في البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد أوضحت مديرية التعليم في المنطقة الغربية أنه "لا يمكن لمديري المدارس إجراء الامتحانات؛ بسبب عدم القدرة على تأمين النقد الأجنبي لاستيراد الورق والحبر الضروريين للطباعة".

وأضافت: "أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تعطيل الامتحانات لنحو ثلثي تلاميذ البلاد البالغ عددهم 4.5 مليون تلميذ".

وتُعد امتحانات الفصل الدراسي جزءا من عملية التقييم المستمر لتحديد إمكان ترفيع التلاميذ إلى الصف الأعلى.
وأعلنت الدولة الواقعة في جنوب آسيا والتي تعاني من ضائقة مالية ويبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، هذا الأسبوع، أنها ستسعى إلى خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي لحل أزمة الديون الخارجية المتفاقمة ودعم الاحتياطيات الخارجية.
وأكد صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، أنه يدرس طلب الرئيس غوتابايا راجاباكسا المفاجئ، لمناقشة خطة إنقاذ.
هذا وأدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص احتياطيات النقد الأجنبي لتمويل الواردات الأساسية، إلى انخفاض مخزونات الغذاء والوقود والأدوية في البلاد.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала