https://arabic.sputniknews.com/20220319/استثمار-إيجابي-بين-حركة-طالبان-وتركيا-في-قطاع-المياه-والطاقة-1060090250.html
استثمار "إيجابي" بين حركة "طالبان" وتركيا في قطاع المياه والطاقة
استثمار "إيجابي" بين حركة "طالبان" وتركيا في قطاع المياه والطاقة
التقى مجيب الرحمن عمر، نائب رئيس وزارة المياه والطاقة في طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، بأعضاء مجلس العمل التركي الأفغاني،... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:56+0000
2022-03-19T10:56+0000
2022-03-19T10:56+0000
العالم
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وبحسب "سبوتنيك أفغانستان"، قدم وفد طالبان عرضا لرؤيتهم لمستقبل الطاقة المائية الأفغانية، بما في ذلك مشروع "كاجاكي" للطاقة الكهرومائية، الذي يقوم ببنائه مقاولون أتراك.ووفقا للبيان: "من المتوقع أن يتم تشغيل أول وحدة 100 ميغاواط في غضون شهرين".وأكد الجانب التركي أنه "مع وصول طالبان إلى السلطة، اختفت الثغرات البيروقراطية، وتم ضمان الأمن، وسيتم أيضًا حل مشاكل القطاع المصرفي قريبًا".وتابع البيان: "قيم رئيس مجلس الأشغال سليمان جيليف بشكل إيجابي إمكانات الاستثمار في أفغانستان".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
استثمار "إيجابي" بين حركة "طالبان" وتركيا في قطاع المياه والطاقة
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التقى مجيب الرحمن عمر، نائب رئيس وزارة المياه والطاقة في طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي)، بأعضاء مجلس العمل التركي الأفغاني، الذي يعمل في إطار جمعية أعمال تسمى مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية.
وبحسب "سبوتنيك أفغانستان"، قدم وفد طالبان عرضا لرؤيتهم لمستقبل الطاقة المائية الأفغانية، بما في ذلك مشروع "كاجاكي" للطاقة الكهرومائية، الذي يقوم ببنائه مقاولون أتراك.
ووفقا للبيان: "من المتوقع أن يتم تشغيل أول وحدة 100 ميغاواط في غضون شهرين".
وأكد الجانب التركي أنه "مع وصول طالبان إلى السلطة، اختفت الثغرات البيروقراطية، وتم ضمان الأمن، وسيتم أيضًا حل مشاكل القطاع المصرفي قريبًا".
وتابع البيان: "قيم رئيس مجلس الأشغال سليمان جيليف بشكل إيجابي إمكانات الاستثمار في أفغانستان".