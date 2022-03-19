https://arabic.sputniknews.com/20220319/البابا-فرانسيس-يقر-دستورا-جديدا-يسمح-للنساء-بتولي-رئاسة-إدارة-في-الفاتيكان-1060108141.html
البابا فرانسيس يقر دستورا جديدا يسمح للنساء بتولي رئاسة إدارة في الفاتيكان
البابا فرانسيس يقر دستورا جديدا يسمح للنساء بتولي رئاسة إدارة في الفاتيكان
أدخل البابا فرنسيس، اليوم السبت، تعديلا جديدا على دستور الإدارة المركزية للفاتيكان المعروفة باسم "الكوريا"، يسمح للنساء برئاسة إدارة في الفاتيكان. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:39+0000
2022-03-19T16:39+0000
2022-03-19T16:39+0000
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
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وأفادت وكالة "رويترز" بأن العمل بالتعديلات الجديدة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الخامس من يونيو/ حزيران، وسيكون بديلا لدستور وافق عليه البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1988.ومنذ انتخابه في العام 2013، اتخذ البابا فرنسيس إجراءات عدة اعتبرها المراقبون "ثورية"، ففي يوليو/ تموز الماضي، نشر الفاتيكان للمرة الأولى في تاريخه موازنة إدارة ممتلكات أمانة سر الكرسي الرسولي واستثماراتها.وأظهرت الموازنة التي نشرتها "إدارة أملاك الكرسي الرسولي"، المكلفة بإدارة ممتلكات أمانة سر الكرسي الرسولي واستثماراتها، امتلاكها 4051 عقارا في إيطاليا و1120 عقارا في لندن وباريس وجنيف ولوزان.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، غادر البابا فرنسيس، الفاتيكان خلسة، لزيارة أصدقاء قدامى يديرون متجرا للأسطوانات في روما، وحصل في النهاية على قرص مدمج "سي دي"هدية.ومكث البابا فرنسيس داخل متجر تسجيلات "ستريو ساوند"، الواقع بالقرب من معبد البانثيون القديم في العاصمة الإيطالية روما، 10 دقائق تقريبا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
البابا فرانسيس يقر دستورا جديدا يسمح للنساء بتولي رئاسة إدارة في الفاتيكان
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أدخل البابا فرنسيس، اليوم السبت، تعديلا جديدا على دستور الإدارة المركزية للفاتيكان المعروفة باسم "الكوريا"، يسمح للنساء برئاسة إدارة في الفاتيكان.
وأفادت وكالة "رويترز" بأن العمل بالتعديلات الجديدة يدخل حيز التنفيذ ابتداء من الخامس من يونيو/ حزيران، وسيكون بديلا لدستور وافق عليه البابا يوحنا بولس الثاني في عام 1988.
ومنذ انتخابه في العام 2013، اتخذ البابا فرنسيس إجراءات عدة اعتبرها المراقبون "ثورية"، ففي يوليو/ تموز الماضي، نشر الفاتيكان للمرة الأولى في تاريخه موازنة إدارة ممتلكات أمانة سر الكرسي الرسولي واستثماراتها.
وأظهرت الموازنة التي نشرتها "إدارة أملاك الكرسي الرسولي"، المكلفة بإدارة ممتلكات أمانة سر الكرسي الرسولي واستثماراتها، امتلاكها 4051 عقارا في إيطاليا و1120 عقارا في لندن وباريس وجنيف ولوزان.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، غادر البابا فرنسيس، الفاتيكان خلسة، لزيارة أصدقاء قدامى يديرون متجرا للأسطوانات في روما، وحصل في النهاية على قرص مدمج "سي دي"هدية.
ومكث البابا فرنسيس داخل متجر تسجيلات "ستريو ساوند"، الواقع بالقرب من معبد البانثيون القديم في العاصمة الإيطالية روما، 10 دقائق تقريبا.