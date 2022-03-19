https://arabic.sputniknews.com/20220319/البحرية-الأوكرانية-تضع-حوالي-420-لغما-على-الطرق-المؤدية-إلى-الموانئ-1060100503.html
الأمن الفيدرالي الروسي: البحرية الأوكرانية تضع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى الموانئ
الأمن الفيدرالي الروسي: البحرية الأوكرانية تضع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى الموانئ
أفادت خدمة الأمن الفيدرالية في روسيا بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:03+0000
2022-03-19T14:03+0000
2022-03-19T14:15+0000
روسيا
العالم
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وقالت الخدمة في بيان: وضعت البحرية الأوكرانية حقول ألغام على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني (حوالي 420 منجمًا من الأنواع المتقادمة من NM (منجم مرساة) و YRM (منجم نهر المرساة) ، تم إنتاجهما في النصف الأول من القرن العشرين ).وأضاف البيان: الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني يمكن أن تنجرف إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط بسبب التيار.
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روسيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي: البحرية الأوكرانية تضع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى الموانئ
14:03 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفادت خدمة الأمن الفيدرالية في روسيا بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشورنومورسك ويوزني.
وقالت الخدمة في بيان: وضعت البحرية الأوكرانية حقول ألغام على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني (حوالي 420 منجمًا من الأنواع المتقادمة من NM (منجم مرساة) و YRM (منجم نهر المرساة) ، تم إنتاجهما في النصف الأول من القرن العشرين ).
وأضاف البيان: الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني يمكن أن تنجرف إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط بسبب التيار.