عربي
الأمن الفيدرالي الروسي: البحرية الأوكرانية تضع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى الموانئ
https://arabic.sputniknews.com/20220319/البحرية-الأوكرانية-تضع-حوالي-420-لغما-على-الطرق-المؤدية-إلى-الموانئ-1060100503.html
الأمن الفيدرالي الروسي: البحرية الأوكرانية تضع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى الموانئ
الأمن الفيدرالي الروسي: البحرية الأوكرانية تضع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى الموانئ
أفادت خدمة الأمن الفيدرالية في روسيا بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:03+0000
2022-03-19T14:15+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059053380_0:62:1605:964_1920x0_80_0_0_58f2582ca4a56bc7a33de95642cc6763.jpg
وقالت الخدمة في بيان: وضعت البحرية الأوكرانية حقول ألغام على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني (حوالي 420 منجمًا من الأنواع المتقادمة من NM (منجم مرساة) و YRM (منجم نهر المرساة) ، تم إنتاجهما في النصف الأول من القرن العشرين ).وأضاف البيان: الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني يمكن أن تنجرف إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/17/1059053380_118:0:1485:1025_1920x0_80_0_0_28c3ba09bab598c5bb092ae9ed73728f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم

الأمن الفيدرالي الروسي: البحرية الأوكرانية تضع حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى الموانئ

14:03 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 19.03.2022)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
أفادت خدمة الأمن الفيدرالية في روسيا بأن البحرية الأوكرانية، بعد بدء العملية الخاصة الروسية، وضعت حوالي 420 لغما على الطرق المؤدية إلى موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشورنومورسك ويوزني.
وقالت الخدمة في بيان: وضعت البحرية الأوكرانية حقول ألغام على موانئ أوديسا وأوتشاكوف وتشرنومورسك ويوجني (حوالي 420 منجمًا من الأنواع المتقادمة من NM (منجم مرساة) و YRM (منجم نهر المرساة) ، تم إنتاجهما في النصف الأول من القرن العشرين ).
وأضاف البيان: الألغام التي زرعها الجيش الأوكراني يمكن أن تنجرف إلى مضيق البوسفور وإلى البحر الأبيض المتوسط ​​بسبب التيار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала