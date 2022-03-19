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الجيش الإسرائيلي يصدر قرارات عاجلة قبل جنازة مليونية
الجيش الإسرائيلي يصدر قرارات عاجلة قبل جنازة مليونية
أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة قرارات، قبل جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي، والتي يتوقع أن يشارك فيها مليون شخص، لتكون بذلك هي الأكبر في تاريخ... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T20:49+0000
2022-03-19T20:49+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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وكانيفسكي، أحد أكثر القادة نفوذا في الجالية اليهودية الأرثوذكسية المشتددة (الحريديم) في إسرائيل وتوفي أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه يستعد " لتقديم المساعدة خلال تشييع جنازة الراحل حاييم كانفسكي، والتي ستقام غدا (الأحد) في مدينة بني براك"، وسط البلاد.وأضاف "ستساعد قوات الجيش الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية في تمكين إجراء الجنازة دون وقوع حوادث، وتركز المساعدة على الإجلاء وإنقاذ الأرواح في التوقيت الضروري حسب الحاجة".كما قرر الجيش، إعفاء جنوده غدا من الوصول "باستثناء الحاجات الضرورية" إلى قاعد تل هشومير وسط إسرائيل وقاعدة "هشليشوت" في هضبة الجولان السوري المحتل، وفق نص البيان.وستشهد منطقة وسط إسرائيل، اعتبارا من السابعة صباح الأحد، إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة في الساعة 11 صباحا.وتوقعت الشرطة الإسرائيلية أن تكون الجنازة هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، وقالت إنها ستنشر نحو 3 آلاف عنصر لتأمين جنازة كانيفسكي.وتسعى الشرطة إلى تأمين الاستعدادات للجنازة على قدم وساق، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة ميرون التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021 لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "تستعد الشرطة أيضا لاحتمال وقوع حادث متعدد الضحايا - بسبب الازدحام والتدافع وخوفًا من انهيار المباني التي تتجمع عليها الحشود. وانطلاقا من تلك المخاوف، ونظرا للتدافع المتوقع، توصي الشرطة بتجنب الوصول مع الأطفال خوفا على سلامتهم".وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الجيش الإسرائيلي يصدر قرارات عاجلة قبل جنازة مليونية

20:49 GMT 19.03.2022
© AP Photo / Oded Baliltyرئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي
رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AP Photo / Oded Balilty
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أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة قرارات، قبل جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي، والتي يتوقع أن يشارك فيها مليون شخص، لتكون بذلك هي الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وكانيفسكي، أحد أكثر القادة نفوذا في الجالية اليهودية الأرثوذكسية المشتددة (الحريديم) في إسرائيل وتوفي أمس الجمعة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه يستعد " لتقديم المساعدة خلال تشييع جنازة الراحل حاييم كانفسكي، والتي ستقام غدا (الأحد) في مدينة بني براك"، وسط البلاد.
وأضاف "ستساعد قوات الجيش الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية في تمكين إجراء الجنازة دون وقوع حوادث، وتركز المساعدة على الإجلاء وإنقاذ الأرواح في التوقيت الضروري حسب الحاجة".
كما قرر الجيش، إعفاء جنوده غدا من الوصول "باستثناء الحاجات الضرورية" إلى قاعد تل هشومير وسط إسرائيل وقاعدة "هشليشوت" في هضبة الجولان السوري المحتل، وفق نص البيان.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
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18:45 GMT
وستشهد منطقة وسط إسرائيل، اعتبارا من السابعة صباح الأحد، إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة في الساعة 11 صباحا.
وتوقعت الشرطة الإسرائيلية أن تكون الجنازة هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، وقالت إنها ستنشر نحو 3 آلاف عنصر لتأمين جنازة كانيفسكي.
وتسعى الشرطة إلى تأمين الاستعدادات للجنازة على قدم وساق، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة ميرون التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021 لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.
وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "تستعد الشرطة أيضا لاحتمال وقوع حادث متعدد الضحايا - بسبب الازدحام والتدافع وخوفًا من انهيار المباني التي تتجمع عليها الحشود. وانطلاقا من تلك المخاوف، ونظرا للتدافع المتوقع، توصي الشرطة بتجنب الوصول مع الأطفال خوفا على سلامتهم".
وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.
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