https://arabic.sputniknews.com/20220319/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-قرارات-عاجلة-قبل-جنازة-مليونية-1060115703.html

الجيش الإسرائيلي يصدر قرارات عاجلة قبل جنازة مليونية

الجيش الإسرائيلي يصدر قرارات عاجلة قبل جنازة مليونية

أصدر الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عدة قرارات، قبل جنازة الحاخام حاييم كانيفسكي، والتي يتوقع أن يشارك فيها مليون شخص، لتكون بذلك هي الأكبر في تاريخ... 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T20:49+0000

2022-03-19T20:49+0000

2022-03-19T20:49+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1047920417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd9d9b241fb3de639eb6d4c129d5c446.jpg

وكانيفسكي، أحد أكثر القادة نفوذا في الجالية اليهودية الأرثوذكسية المشتددة (الحريديم) في إسرائيل وتوفي أمس الجمعة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه يستعد " لتقديم المساعدة خلال تشييع جنازة الراحل حاييم كانفسكي، والتي ستقام غدا (الأحد) في مدينة بني براك"، وسط البلاد.وأضاف "ستساعد قوات الجيش الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية في تمكين إجراء الجنازة دون وقوع حوادث، وتركز المساعدة على الإجلاء وإنقاذ الأرواح في التوقيت الضروري حسب الحاجة".كما قرر الجيش، إعفاء جنوده غدا من الوصول "باستثناء الحاجات الضرورية" إلى قاعد تل هشومير وسط إسرائيل وقاعدة "هشليشوت" في هضبة الجولان السوري المحتل، وفق نص البيان.وستشهد منطقة وسط إسرائيل، اعتبارا من السابعة صباح الأحد، إغلاق العديد من الشوارع، ومنع دخول أو خروج السيارات إلى ومن مدينة بني براك التي تشهد خروج الجنازة في الساعة 11 صباحا.وتوقعت الشرطة الإسرائيلية أن تكون الجنازة هي الأكبر في تاريخ إسرائيل، وقالت إنها ستنشر نحو 3 آلاف عنصر لتأمين جنازة كانيفسكي.وتسعى الشرطة إلى تأمين الاستعدادات للجنازة على قدم وساق، خوفا من وقوع كارثة خلال عملية التشييع، على غرار كارثة ميرون التي وقعت في 30 أبريل/ نيسان 2021 لدى إقامة احتفال ديني شارك فيه عشرات الآلاف من الحريديم، وانتهت بمصرع 45 شخصا وإصابة المئات بعد انهيار درج نتيجة تدافع الحشود.وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "تستعد الشرطة أيضا لاحتمال وقوع حادث متعدد الضحايا - بسبب الازدحام والتدافع وخوفًا من انهيار المباني التي تتجمع عليها الحشود. وانطلاقا من تلك المخاوف، ونظرا للتدافع المتوقع، توصي الشرطة بتجنب الوصول مع الأطفال خوفا على سلامتهم".وتوفي الحاخام حاييم كانيفسكي، عن عمر94 عاما، ونعاه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ ورئيس الوزراء نفتالي بينيت ورئيس المعارضة بنيامين نتنياهو وعدد كبير من القادة والسياسيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/تحسبا-لتكرار-كارثة-ميرون-استنفار-لتأمين-أكبر-جنازة-في-تاريخ-إسرائيل-1060112376.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم