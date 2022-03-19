https://arabic.sputniknews.com/20220319/القوات-المسلحة-الروسية-تستخدم-صواريخ-كينجال-الفرط-صوتية-لأول-مرة-وتدمر-مستودعا-عسكريا-أوكرانيا-1060084409.html
القوات المسلحة الروسية تستخدم صواريخ "كينجال" الفرط صوتية لأول مرة وتدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا
القوات المسلحة الروسية تستخدم صواريخ "كينجال" الفرط صوتية لأول مرة وتدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T07:48+0000
2022-03-19T07:48+0000
2022-03-19T07:48+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وبحسب البيان: تم تدمير 69 منشأة عسكرية أوكرانية ليلة السبت بسلاح الجو الروسي، وإسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.وأضاف البيان: تم تدمير 4 مراكز قيادة ، بما في ذلك مركز قيادة لواء في قرية زابوياني؛و 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ، منها 3 من طراز S-300s وواحد Buk-M1 ؛ و محطة رادار واحدة للتوجيه وتحديد الهدف؛ و3 راجمات صواريخ ؛و 12 مستودعًا للصواريخ وأسلحة المدفعية ؛ بالإضافة لـ 43 مستودعا للمعدات العسكرية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه، و منذ بداية العملية حتى اليوم السبت، تم تدمير ما يلي: 196 طائرة مسيرة أوكرانية ؛ و1438 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى ؛ و145 راجمة صواريخ ؛ و556 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون ؛ و1237 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات المسلحة الروسية تستخدم صواريخ "كينجال" الفرط صوتية لأول مرة وتدمر مستودعا عسكريا أوكرانيا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية استخدمت صواريخ كينجال التي تفوق سرعتها سرعة الصوت لأول مرة ودمرت مستودعًا عسكريًا أوكرانيًا.
وبحسب البيان: تم تدمير 69 منشأة عسكرية أوكرانية ليلة السبت بسلاح الجو الروسي، وإسقاط 12 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف البيان: تم تدمير 4 مراكز قيادة ، بما في ذلك مركز قيادة لواء في قرية زابوياني؛و 4 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات ، منها 3 من طراز S-300s وواحد Buk-M1 ؛ و محطة رادار واحدة للتوجيه وتحديد الهدف؛ و3 راجمات صواريخ ؛و 12 مستودعًا للصواريخ وأسلحة المدفعية ؛ بالإضافة لـ 43 مستودعا للمعدات العسكرية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه، و منذ بداية العملية حتى اليوم السبت، تم تدمير ما يلي: 196 طائرة مسيرة أوكرانية ؛ و1438 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى ؛ و145 راجمة صواريخ ؛ و556 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون ؛ و1237 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
هذا وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدف العملية حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتهدف العملية لنزع السلاح من أوكرانيا، ولتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.