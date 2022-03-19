https://arabic.sputniknews.com/20220319/اليابان-تعلن-عن-استثمارات-في-الهند-بقيمة-42-مليار-دولار-خلال-السنوات-الـ5-المقبلة-1060104833.html

اليابان تعلن عن استثمارات في الهند بقيمة 42 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة

اليابان تعلن عن استثمارات في الهند بقيمة 42 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن رفع بلاده هدفها الاستثماري في الهند إلى ‏‏42 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T15:34+0000

2022-03-19T15:34+0000

2022-03-19T15:34+0000

أخبار الهند اليوم

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وجاء إعلان كيشيدا خلال زيارة رسمية قام بها إلى الهند، والتقى خلالها بنظيره الهندي، ناريندرا مودي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".وتناول رئيس الوزراء الياباني خلال مباحثاته مع مودي في القمة الصينية الهندية الـ14 سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين بلديهما.وخلال قمتهما، وقع الطرفان على 6 اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن الإلكتروني، ومشاركة المعلومات، وبناء القدرات.وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الياباني، بعد قمتهما الـ14، أن اليابان هي واحدة من كبار المستثمرين في الهند، ووصف فوميو كيشيدا بأنه "صديق قديم للهند".وطالب فوميو كيشيدا بأنه يجب على "الهند واليابان العمل سويا من أجل محيط هادئ حر ومنفتح".وتعد هذه هي أول زيارة لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى الهند، منذ توليه منصبه.

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