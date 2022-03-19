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https://arabic.sputniknews.com/20220319/اليابان-تعلن-عن-استثمارات-في-الهند-بقيمة-42-مليار-دولار-خلال-السنوات-الـ5-المقبلة-1060104833.html
اليابان تعلن عن استثمارات في الهند بقيمة 42 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة
اليابان تعلن عن استثمارات في الهند بقيمة 42 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن رفع بلاده هدفها الاستثماري في الهند إلى ‏‏42 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T15:34+0000
2022-03-19T15:34+0000
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وجاء إعلان كيشيدا خلال زيارة رسمية قام بها إلى الهند، والتقى خلالها بنظيره الهندي، ناريندرا مودي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".وتناول رئيس الوزراء الياباني خلال مباحثاته مع مودي في القمة الصينية الهندية الـ14 سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين بلديهما.وخلال قمتهما، وقع الطرفان على 6 اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن الإلكتروني، ومشاركة المعلومات، وبناء القدرات.وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الياباني، بعد قمتهما الـ14، أن اليابان هي واحدة من كبار المستثمرين في الهند، ووصف فوميو كيشيدا بأنه "صديق قديم للهند".وطالب فوميو كيشيدا بأنه يجب على "الهند واليابان العمل سويا من أجل محيط هادئ حر ومنفتح".وتعد هذه هي أول زيارة لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى الهند، منذ توليه منصبه.
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أخبار الهند اليوم, العالم

اليابان تعلن عن استثمارات في الهند بقيمة 42 مليار دولار خلال السنوات الـ5 المقبلة

15:34 GMT 19.03.2022
© REUTERS / ADNAN ABIDIرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يصافح نظيره الياباني، فوميو كيشيدا، في نيودلهي، الهند، 19 مارس/ آذار 2022
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يصافح نظيره الياباني، فوميو كيشيدا، في نيودلهي، الهند، 19 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، يصافح نظيره الياباني، فوميو كيشيدا، في نيودلهي، الهند، 19 مارس/ آذار 2022
© REUTERS / ADNAN ABIDI
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم السبت، عن رفع بلاده هدفها الاستثماري في الهند إلى ‏‏42 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.‏
وجاء إعلان كيشيدا خلال زيارة رسمية قام بها إلى الهند، والتقى خلالها بنظيره الهندي، ناريندرا مودي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا".
وتناول رئيس الوزراء الياباني خلال مباحثاته مع مودي في القمة الصينية الهندية الـ14 سبل تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين بلديهما.
وخلال قمتهما، وقع الطرفان على 6 اتفاقيات تعاون في مجالات الأمن الإلكتروني، ومشاركة المعلومات، وبناء القدرات.
وأكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، خلال مؤتمر صحفي عقد مع نظيره الياباني، بعد قمتهما الـ14، أن اليابان هي واحدة من كبار المستثمرين في الهند، ووصف فوميو كيشيدا بأنه "صديق قديم للهند".
وتطرق رئيس الوزراء الياباني في المؤتمر الصحفي إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن "العالم أجمع اهتز من الاضطرابات في المنطقة"، وأضاف: "أصبح من الضروري للغاية أن تزداد شراكة اليابان والهند في هذه الفترة".
وطالب فوميو كيشيدا بأنه يجب على "الهند واليابان العمل سويا من أجل محيط هادئ حر ومنفتح".
وتعد هذه هي أول زيارة لرئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى الهند، منذ توليه منصبه.
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