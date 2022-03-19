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حميدتي يلوم الحكومة السودانية السابقة على توقف المنحة السعودية الإماراتية
حميدتي يلوم الحكومة السودانية السابقة على توقف المنحة السعودية الإماراتية
ندد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ‏محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالسياسة التي انتهجتها حكومة الفترة الانتقالية السابقة.‏ 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T11:13+0000
2022-03-19T11:13+0000
أخبار السودان اليوم
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وأشار حميدتي خلال تجمع شباب البني عامر والحباب بدار البني عامر، أمس الجمعة، إلى أن الحكومة السابقة "اتخذت أساليب غير قانونية مما أدى الى تدمير البلاد، وتوقف المنحة السعودية الإماراتية"، وفقا لبيان رسمي.كما سخر من مطالب البعض للعسكر بالعودة للثكنات، قائلا: "سنعود للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة عبر صناديق الانتخابات، وغير ذلك لن نسلمها لمن يتلقون مرتباتهم من السفارات".وتابع: "مستعدون للذهاب الى منازلنا ناهيك عن الثكنات"، منوها الى أن هناك سياسيين قاموا بتعبئة سالبة للشباب وأوهموهم بأن هناك اتجاه لبيع الميناء.وأكد حميدتي "التزام مجلس السيادة الانتقالي بتسليم السلطة لوطنيين بعد الوفاق الوطني الذي يفضي للانتخابات".واتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس الجمعة، بعض السياسيين "بعرقلة مسيرة البلاد عبر افتعال أساليب رخيصة من أجل العودة مجددا لكراسي السلطة، وأشار الى أن هؤلاء وقفوا ضد مصالح الشعب بإيقاف المنحة الاماراتية السعودية لدعم الفترة الانتقالية وعادوا مجددا وأوقفوا الدعم الخارجي".وشدد خلال تجمع شباب البني عامر والحباب بدار البني عامر، على "ضرورة تناسي الماضي ومراعاة المصلحة العليا، بما يحقق التعايش بين جميع قبائل الشرق، مشيرا إلى أن السياسيين وراء كل المشاكل بين القبلية"، وفقا للبيان.واشار دقلو إلى أن "هناك قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي متعلقة بقضايا الشرف، لافتا إلى ضرورة التعايش السلمي مع القبائل الحدودية للسودان، وقال "يجب أن نتعايش معهم ونحن لسنا ضدهم ولا نسيطر عليهم ولنا معهم اواصر القربى".ولفت إلى لجنة جبر الضرر التي تم تكوينها، والى أن لجنة الحدود الإدارية بين النظار والقبائل كفيلة بحل كل المشاكل، محذرا من دعاة الفتن، وشدد على قفل الباب أمامهم بالتعايش السلمي، مشيدا بوثيقة حسن النوايا التي تم توقيعها مؤخرا.
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

حميدتي يلوم الحكومة السودانية السابقة على توقف المنحة السعودية الإماراتية

11:13 GMT 19.03.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري في السودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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ندد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ‏محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالسياسة التي انتهجتها حكومة الفترة الانتقالية السابقة.‏
وأشار حميدتي خلال تجمع شباب البني عامر والحباب بدار البني عامر، أمس الجمعة، إلى أن الحكومة السابقة "اتخذت أساليب غير قانونية مما أدى الى تدمير البلاد، وتوقف المنحة السعودية الإماراتية"، وفقا لبيان رسمي.
كما سخر من مطالب البعض للعسكر بالعودة للثكنات، قائلا: "سنعود للثكنات بعد مجيء حكومة منتخبة عبر صناديق الانتخابات، وغير ذلك لن نسلمها لمن يتلقون مرتباتهم من السفارات".
وتابع: "مستعدون للذهاب الى منازلنا ناهيك عن الثكنات"، منوها الى أن هناك سياسيين قاموا بتعبئة سالبة للشباب وأوهموهم بأن هناك اتجاه لبيع الميناء.
وأردف" نقول لهؤلاء نحن لسنا عملاء لنبيع موارد الشعب السوداني".
وأكد حميدتي "التزام مجلس السيادة الانتقالي بتسليم السلطة لوطنيين بعد الوفاق الوطني الذي يفضي للانتخابات".
واتهم محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أمس الجمعة، بعض السياسيين "بعرقلة مسيرة البلاد عبر افتعال أساليب رخيصة من أجل العودة مجددا لكراسي السلطة، وأشار الى أن هؤلاء وقفوا ضد مصالح الشعب بإيقاف المنحة الاماراتية السعودية لدعم الفترة الانتقالية وعادوا مجددا وأوقفوا الدعم الخارجي".
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وشدد خلال تجمع شباب البني عامر والحباب بدار البني عامر، على "ضرورة تناسي الماضي ومراعاة المصلحة العليا، بما يحقق التعايش بين جميع قبائل الشرق، مشيرا إلى أن السياسيين وراء كل المشاكل بين القبلية"، وفقا للبيان.
واشار دقلو إلى أن "هناك قرارات أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي متعلقة بقضايا الشرف، لافتا إلى ضرورة التعايش السلمي مع القبائل الحدودية للسودان، وقال "يجب أن نتعايش معهم ونحن لسنا ضدهم ولا نسيطر عليهم ولنا معهم اواصر القربى".
ولفت إلى لجنة جبر الضرر التي تم تكوينها، والى أن لجنة الحدود الإدارية بين النظار والقبائل كفيلة بحل كل المشاكل، محذرا من دعاة الفتن، وشدد على قفل الباب أمامهم بالتعايش السلمي، مشيدا بوثيقة حسن النوايا التي تم توقيعها مؤخرا.
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