https://arabic.sputniknews.com/20220319/روسكوسموس-لا-داعي-للقلق-لدينا-بديل-جي-بي-إس-1060089066.html
"روسكوسموس": لا داعي للقلق.. لدينا بديل "جي بي إس"
"روسكوسموس": لا داعي للقلق.. لدينا بديل "جي بي إس"
قال ديمتري روغوزين، المدير العام لشركة "روسكوسموس"، اليوم السبت، إنه كجزء من العقوبات، تدرس الولايات المتحدة إمكانية فصل روسيا عن أنظمة الملاحة "جي بي إس"،... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:23+0000
2022-03-19T10:23+0000
2022-03-19T10:23+0000
روسيا
العالم
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وقال روغوزين خلال زيارة قام بها لمركز الصواريخ والفضاء "بروغرس": "هل تعلمون أن الولايات المتحدة تدرس اليوم، كجزء من العقوبات، إمكانية فصل روسيا عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). هل تعلمون بهذا؟ أنتم لا تعرفون. ولكن يمكنني إخباركم أن مثل هذه المشكلة محلولة بوجود البديل الروسي "غلوناس - GLONASS".وأضاف: أن مجمع إطلاق صواريخ "سويوز" الروسية في قاعدة "كورو" الفضائية في جويانا الفرنسية سيتوقف عن العمل إلى الأبد.وأوضح روغوزين أن روسيا لا تحتاج إلى شريك غير موثوق به مثل وكالة الفضاء الأوروبية، التي تتصرف بطريقة جنونية.وأشار روغوزين: إلى أن "OneWeb" (نظام الأقمار الصناعية المترابط) ستفلس بعد رفض "روسكوسموس تزويدها بالصواريخ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
"روسكوسموس": لا داعي للقلق.. لدينا بديل "جي بي إس"
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قال ديمتري روغوزين، المدير العام لشركة "روسكوسموس"، اليوم السبت، إنه كجزء من العقوبات، تدرس الولايات المتحدة إمكانية فصل روسيا عن أنظمة الملاحة "جي بي إس"، مؤكدا أنه لا داعي للقلق بسبب وجود البديل.
وقال روغوزين خلال زيارة قام بها لمركز الصواريخ والفضاء "بروغرس": "هل تعلمون أن الولايات المتحدة تدرس اليوم، كجزء من العقوبات، إمكانية فصل روسيا عن نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس). هل تعلمون بهذا؟ أنتم لا تعرفون. ولكن يمكنني إخباركم أن مثل هذه المشكلة محلولة بوجود البديل الروسي "غلوناس - GLONASS".
وأضاف: أن مجمع إطلاق صواريخ "سويوز" الروسية في قاعدة "كورو" الفضائية في جويانا الفرنسية سيتوقف عن العمل إلى الأبد.
وأوضح روغوزين أن روسيا لا تحتاج إلى شريك غير موثوق به مثل وكالة الفضاء الأوروبية، التي تتصرف بطريقة جنونية.
وأشار روغوزين: إلى أن "OneWeb" (نظام الأقمار الصناعية المترابط) ستفلس بعد رفض "روسكوسموس تزويدها بالصواريخ.