عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220319/قط-أوكراني-ينجح-بالخروج-من-بلده-إلى-فرنسا-1060102805.html
قط أوكراني ينجح بالخروج من بلده إلى فرنسا
قط أوكراني ينجح بالخروج من بلده إلى فرنسا
تمكن ستيبان، القط الأوكراني المحبوب البالغ من العمر 13 عامًا والذي يتابعه أكثر من مليون شخص على "إنستغرام"، من الخروج من بلده إلى فرنسا مع صاحبته. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:57+0000
2022-03-19T15:16+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/36/1042813649_0:205:2923:1849_1920x0_80_0_0_c8cedaea45455f286927d1e78930c42d.jpg
كانت رحلة طويلة في القطار بحسب ما كتبت وسائل إعلام، حيث خرج من بيته عندما تم تأمين الطرق الإنسانية بفضل القوات الروسية.غادر مع صاحبته آنا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لإعادة الأمن إلى اقليم دونباس، ووصل عن طريق بولندا إلى فرنسا.. وعندما انتشرت أخبار تفيد بأن ستيبان وآنا في أمان، ابتهج معجبوه - ومن بينهم مشاهير.ستيبان، الذي أنقذته آنا عندما كان عمره شهرًا ، صعد إلى الشهرة في عام 2019 بسبب فيديو ظهر فيه بكأس من النبيذ وحصل على أكثر من 27 مليون مشاهدة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104281/36/1042813649_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_f4981477ecc3bd21bc70b27853f2f1ff.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

قط أوكراني ينجح بالخروج من بلده إلى فرنسا

14:57 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 19.03.2022)
© AFP 2022 / Mladen Antonovقط يلبس نظارات على كتف صاحبه ي معرض "بيت إكسبو تشامبيونشيب" (Pet Expo Championship) في بانكوك، 30 أغسطس 2019
قط يلبس نظارات على كتف صاحبه ي معرض بيت إكسبو تشامبيونشيب (Pet Expo Championship) في بانكوك، 30 أغسطس 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / Mladen Antonov
تابعنا عبرGoogle news
تمكن ستيبان، القط الأوكراني المحبوب البالغ من العمر 13 عامًا والذي يتابعه أكثر من مليون شخص على "إنستغرام"، من الخروج من بلده إلى فرنسا مع صاحبته.
كانت رحلة طويلة في القطار بحسب ما كتبت وسائل إعلام، حيث خرج من بيته عندما تم تأمين الطرق الإنسانية بفضل القوات الروسية.
غادر مع صاحبته آنا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لإعادة الأمن إلى اقليم دونباس، ووصل عن طريق بولندا إلى فرنسا.. وعندما انتشرت أخبار تفيد بأن ستيبان وآنا في أمان، ابتهج معجبوه - ومن بينهم مشاهير.
ستيبان، الذي أنقذته آنا عندما كان عمره شهرًا ، صعد إلى الشهرة في عام 2019 بسبب فيديو ظهر فيه بكأس من النبيذ وحصل على أكثر من 27 مليون مشاهدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала