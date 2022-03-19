https://arabic.sputniknews.com/20220319/قط-أوكراني-ينجح-بالخروج-من-بلده-إلى-فرنسا-1060102805.html
قط أوكراني ينجح بالخروج من بلده إلى فرنسا
قط أوكراني ينجح بالخروج من بلده إلى فرنسا
تمكن ستيبان، القط الأوكراني المحبوب البالغ من العمر 13 عامًا والذي يتابعه أكثر من مليون شخص على "إنستغرام"، من الخروج من بلده إلى فرنسا مع صاحبته. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:57+0000
2022-03-19T14:57+0000
2022-03-19T15:16+0000
العالم
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كانت رحلة طويلة في القطار بحسب ما كتبت وسائل إعلام، حيث خرج من بيته عندما تم تأمين الطرق الإنسانية بفضل القوات الروسية.غادر مع صاحبته آنا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لإعادة الأمن إلى اقليم دونباس، ووصل عن طريق بولندا إلى فرنسا.. وعندما انتشرت أخبار تفيد بأن ستيبان وآنا في أمان، ابتهج معجبوه - ومن بينهم مشاهير.ستيبان، الذي أنقذته آنا عندما كان عمره شهرًا ، صعد إلى الشهرة في عام 2019 بسبب فيديو ظهر فيه بكأس من النبيذ وحصل على أكثر من 27 مليون مشاهدة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قط أوكراني ينجح بالخروج من بلده إلى فرنسا
14:57 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 15:16 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
تمكن ستيبان، القط الأوكراني المحبوب البالغ من العمر 13 عامًا والذي يتابعه أكثر من مليون شخص على "إنستغرام"، من الخروج من بلده إلى فرنسا مع صاحبته.
كانت رحلة طويلة في القطار بحسب ما كتبت وسائل إعلام، حيث خرج من بيته عندما تم تأمين الطرق الإنسانية بفضل القوات الروسية.
غادر مع صاحبته آنا بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لإعادة الأمن إلى اقليم دونباس، ووصل عن طريق بولندا إلى فرنسا.. وعندما انتشرت
أخبار تفيد بأن ستيبان وآنا في أمان، ابتهج معجبوه - ومن بينهم مشاهير.
ستيبان، الذي أنقذته آنا عندما كان عمره شهرًا ، صعد إلى الشهرة في عام 2019 بسبب فيديو ظهر فيه بكأس من النبيذ وحصل على أكثر من 27 مليون مشاهدة.