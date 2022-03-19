https://arabic.sputniknews.com/20220319/مطالبة-رسمية-بتدخل-الكاظمي-شخصيا-للإقامة-مباراة-المنتخب-العراقي-على-ملاعبه-1060116571.html
مطالبة رسمية بتدخل الكاظمي شخصيا للإقامة مباراة المنتخب العراقي على ملاعبه
مطالبة رسمية بتدخل الكاظمي شخصيا للإقامة مباراة المنتخب العراقي على ملاعبه
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في العراق، حاكم الزاملي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل شخصيا للموافقة على إقامة مباراة العراق والإمارات في... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T21:22+0000
2022-03-19T21:22+0000
2022-03-19T21:23+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046897957_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_9cfe4688d2c6fb4e424e743e7bda6f3f.jpg
ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، صورة من خطاب رسمي وجهه الزاملي إلى الكاظمي دعاه للتدخل شخصياً عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للموافقة على إقامة المباراة بين العراق والإمارات في الملاعب العراقية.وطالب نائب رئيس البرلمان أن يتدخل رئيس الوزراء ويخاطب الإمارات ويضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموافقة على إقامة المباراة في الملاعب العراقية.وأشار الزاملي إلى أن هناك "تحركات مشبوهة وادعاءات غير دقيقة" تم الترويج لها أدت إلى إصرار "قرار جائر" من الاتحادين الدولي والآسيوي يفيد بحرمان العراق من اللعب على ملاعبه.وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ونظيره الآسيوي، اليوم السبت، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، والمقررة يوم 24 مارس الجاري، من ملعب استاد المدينة الدولي في بغداد، إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.وأكد الاتحاد الآسيوي، أن القرار أتخذ بالمشاركة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق، والأحداث الأمنية الأخيرة عالمياً، وبعدما تم إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/14/1046897957_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d52bbeca1163f5dd980aadfbeea9a631.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم
مطالبة رسمية بتدخل الكاظمي شخصيا للإقامة مباراة المنتخب العراقي على ملاعبه
21:22 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 21:23 GMT 19.03.2022) تابعنا عبر
طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، في العراق، حاكم الزاملي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل شخصيا للموافقة على إقامة مباراة العراق والإمارات في الملاعب العراقية.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"
، صورة من خطاب رسمي وجهه الزاملي إلى الكاظمي دعاه للتدخل شخصياً عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية للموافقة على إقامة المباراة بين العراق والإمارات في الملاعب العراقية.
وطالب نائب رئيس البرلمان أن يتدخل رئيس الوزراء ويخاطب الإمارات ويضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي لكرة القدم للموافقة على إقامة المباراة في الملاعب العراقية.
وأشار الزاملي إلى أن هناك "تحركات مشبوهة وادعاءات غير دقيقة" تم الترويج لها أدت إلى إصرار "قرار جائر" من الاتحادين الدولي والآسيوي يفيد بحرمان العراق من اللعب على ملاعبه.
وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، ونظيره الآسيوي، اليوم السبت، نقل مباراة العراق والإمارات ضمن المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، والمقررة يوم 24 مارس الجاري، من ملعب استاد المدينة الدولي في بغداد، إلى ملعب استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد الاتحاد الآسيوي، أن القرار أتخذ بالمشاركة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في أعقاب الأحداث الأخيرة التي شهدها العراق، والأحداث الأمنية الأخيرة عالمياً، وبعدما تم إجراء إعادة تقييم لوضع الأمن والسلامة في العراق بالتشارك بين الاتحادين.