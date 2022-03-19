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مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية في النرويج
مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية في النرويج
قالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية في شمال النرويج. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T08:46+0000
2022-03-19T08:58+0000
العالم
النرويج
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وتحطمت طائرة من طراز "إم.في-22 أوسبري" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، تشارك في تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي بعد سقوطها في منطقة نائية، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وأشارت الشرطة النرويجية إلى أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم هم جنود أمريكيون على الأرجح. ويشارك في التدريب الذي أطلق عليه اسم (الرد البارد) نحو 30 ألف جندي من 27 بلدا، وهو يهدف لتجهيز دول حلف الأطلسي للدفاع عن النرويج.
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العالم, النرويج

مقتل 4 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية في النرويج

08:46 GMT 19.03.2022 (تم التحديث: 08:58 GMT 19.03.2022)
© Photo / U.S. Marine Corps/Cpl. David Delgadilloمناورات الناتو في النرويج
مناورات الناتو في النرويج - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Photo / U.S. Marine Corps/Cpl. David Delgadillo
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قالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية في شمال النرويج.
وتحطمت طائرة من طراز "إم.في-22 أوسبري" تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، تشارك في تدريب عسكري لحلف شمال الأطلسي بعد سقوطها في منطقة نائية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأشارت الشرطة النرويجية إلى أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا حتفهم هم جنود أمريكيون على الأرجح.
ويشارك في التدريب الذي أطلق عليه اسم (الرد البارد) نحو 30 ألف جندي من 27 بلدا، وهو يهدف لتجهيز دول حلف الأطلسي للدفاع عن النرويج.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:42 GMT
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