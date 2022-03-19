https://arabic.sputniknews.com/20220319/ميقاتي-نريد-حماية-صغار-المودعين-وليس-البنوك-1060101113.html

ميقاتي: نريد حماية صغار المودعين وليس البنوك

ميقاتي: نريد حماية صغار المودعين وليس البنوك

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم السبت، أن هدف اجتماع المجلس الوزراء بشأن الإجراءات القضائية ضد بنوك، هو حماية صغار المودعين وليس المصارف. 19.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-19T14:30+0000

2022-03-19T14:30+0000

2022-03-19T14:30+0000

العالم العربي

مصاريف

رئيس الوزراء اللبناني

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وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نحن نحمي المؤسسات وليس الأشخاص".كما أكد ميقاتي في وقت سابق، أن الإجراءات التي اتخذها بعض القضاة زادت التوتر، وطلب من المدعي العام اتخاذ الإجراءات المناسبة.في غضون ذلك، نفذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما، صباح اليوم السبت، أمام إحدى أبواب السراي الحكومي في بيروت اعتراضا على "محاولة كف يد القضاء خدمة للمصارف" ودعما للقضاء، الذي اتخذ قرارات ضد عدد من المصارف.وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في السراي، بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في المستجدات القضائية، وكان من المفترض أن يحضر الجلسة مدّعي عام التّمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التّفتيش القضائي بركان سعد، إلا أنهم لم يحضروا.هذا وتخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت سبعة بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في بلد غارق في أزمة منذ 2019.وقالت جمعية مصارف لبنان أمس الجمعة إن الإضراب تحذيري ضد ما أسمتها "تعسفية" بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول سبعة بنوك منذ 14 مارس/ آذار ومنع ستة من مسؤوليها التنفيذيين من السفر.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/المودعون-اللبنانيون-السلطة-استنفرت-كل-قواها-للوقوف-بوجه-القرارات-القضائية-الصادرة-بحق-المصارف-1060092926.html

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العالم العربي, مصاريف, رئيس الوزراء اللبناني