عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220319/هزة-أرضية-بقوة-55-درجات-تضرب-ولاية-بجاية-الجزائرية-صور-1060102678.html
هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية... صور
هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية... صور
تعرضت ولاية بجاية الجزائرية، صباح اليوم السبت، لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ‏ريختر‎.‎ 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:54+0000
2022-03-19T14:54+0000
الجزائر
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/73/1026427340_0:108:2193:1342_1920x0_80_0_0_88b30125e8ee65049e4c413c6d318978.jpg
وحدد المركز الوطني لرصد الزلازل الجزائري الهزة بـ28 كيلو متر شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية، وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.ولم تسفر الهزة الأرضية عن أي خسائر بشرية أو مادية، باستثناء بعض حالات الذعر والفزع، حسب بيان من الحماية المدنية الجزائرية.يأتي هذا بعدما تعرضت ولاية المدية الجزائرية، أمس الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.3 بمقياس ريختر، وتم تحديد مركزها بـ6 كيلو متر شمال شرق العمارية بالولاية.يشار إلى أن ولاية بجاية الجزائرية شمال شرقي الجزائر تعرضت العام الماضي لهزات أرضية، منها التي بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102642/73/1026427340_131:0:2063:1449_1920x0_80_0_0_44372d2d7e27e004aab2c732a507efe5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي

هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية... صور

14:54 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / Richter magnitude scaleمقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
مقياس ريختر
© AFP 2022 / Richter magnitude scale
تابعنا عبرGoogle news
تعرضت ولاية بجاية الجزائرية، صباح اليوم السبت، لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ‏ريختر‎.‎
وحدد المركز الوطني لرصد الزلازل الجزائري الهزة بـ28 كيلو متر شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية، وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.
ولم تسفر الهزة الأرضية عن أي خسائر بشرية أو مادية، باستثناء بعض حالات الذعر والفزع، حسب بيان من الحماية المدنية الجزائرية.
يأتي هذا بعدما تعرضت ولاية المدية الجزائرية، أمس الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.3 بمقياس ريختر، وتم تحديد مركزها بـ6 كيلو متر شمال شرق العمارية بالولاية.
يشار إلى أن ولاية بجاية الجزائرية شمال شرقي الجزائر تعرضت العام الماضي لهزات أرضية، منها التي بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الرابع والعشرين من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала