https://arabic.sputniknews.com/20220319/هزة-أرضية-بقوة-55-درجات-تضرب-ولاية-بجاية-الجزائرية-صور-1060102678.html
هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية... صور
هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية... صور
تعرضت ولاية بجاية الجزائرية، صباح اليوم السبت، لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ريختر. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T14:54+0000
2022-03-19T14:54+0000
2022-03-19T14:54+0000
الجزائر
العالم العربي
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وحدد المركز الوطني لرصد الزلازل الجزائري الهزة بـ28 كيلو متر شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية، وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.ولم تسفر الهزة الأرضية عن أي خسائر بشرية أو مادية، باستثناء بعض حالات الذعر والفزع، حسب بيان من الحماية المدنية الجزائرية.يأتي هذا بعدما تعرضت ولاية المدية الجزائرية، أمس الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.3 بمقياس ريختر، وتم تحديد مركزها بـ6 كيلو متر شمال شرق العمارية بالولاية.يشار إلى أن ولاية بجاية الجزائرية شمال شرقي الجزائر تعرضت العام الماضي لهزات أرضية، منها التي بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي
هزة أرضية بقوة 5.5 درجات تضرب ولاية بجاية الجزائرية... صور
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تعرضت ولاية بجاية الجزائرية، صباح اليوم السبت، لهزة أرضية بلغت شدتها 5.5 درجات بمقياس ريختر.
وحدد المركز الوطني لرصد الزلازل الجزائري الهزة بـ28 كيلو متر شمال شرق رأس كاربون بولاية بجاية، وشعر بها سكان تيزي وزو وجيجل والبويرة والعاصمة.
ولم تسفر الهزة الأرضية عن أي خسائر بشرية أو مادية، باستثناء بعض حالات الذعر والفزع، حسب بيان من الحماية المدنية الجزائرية.
يأتي هذا بعدما تعرضت ولاية المدية الجزائرية، أمس الجمعة، لهزة أرضية بقوة 4.3 بمقياس ريختر، وتم تحديد مركزها بـ6 كيلو متر شمال شرق العمارية بالولاية.
يشار إلى أن ولاية بجاية الجزائرية شمال شرقي الجزائر تعرضت العام الماضي لهزات أرضية، منها التي بقوة 3.2 درجة
على مقياس ريختر في شهر أبريل/ نيسان الماضي.