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https://arabic.sputniknews.com/20220319/وزير-الخارجية-التركي-الوضع-في-أوكرانيا-يظهر-حاجة-نظام-الأمن-الدولي-إلى-إصلاحات-1060088594.html
وزير الخارجية التركي: الوضع في أوكرانيا يظهر حاجة نظام الأمن الدولي إلى إصلاحات
وزير الخارجية التركي: الوضع في أوكرانيا يظهر حاجة نظام الأمن الدولي إلى إصلاحات
قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا أظهر أن نظام الأمن الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحاجة إلى... 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T10:08+0000
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وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مدينة أنطاليا التركية إن:وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا

وزير الخارجية التركي: الوضع في أوكرانيا يظهر حاجة نظام الأمن الدولي إلى إصلاحات

10:08 GMT 19.03.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© Sputnik . POOL
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، إن الوضع في أوكرانيا أظهر أن نظام الأمن الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحاجة إلى الإصلاح.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي في مدينة أنطاليا التركية إن:

"الوضع بين روسيا وأوكرانيا يظهر أن نظام الأمن الدولي، ولا سيما نظام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بحاجة إلى الإصلاح".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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