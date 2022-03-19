https://arabic.sputniknews.com/20220319/-مقتل-10-مدنيين-في-هجوم-شنه-مسلحون-على-قرية-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1060108887.html
مقتل 10 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 10 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
قُتل 10 مدنيين على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قرية بإقليم إيتوري شرقي الكونغو. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:49+0000
2022-03-19T16:49+0000
2022-03-19T16:49+0000
العالم
الكونغو
قتلى
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح موقع "7 سور 7" الكونغولي، أن "10 مدنيين على الأقل، قتلوا صباح اليوم السبت، خلال هجوم شنته جماعة "التعاون لتنمية الكونغو" المسلحة على قرية غوده، بمنطقة ندو أوكيبو، في إيتوري".ونقل الموقع عن مسؤول محلي، أن "الجماعة المسلحة دخلت القرية وقتلت 9 أشخاص وأصابت 5 آخرين، في حين توفى أحد المصابين بعد نقله إلى المشفى، مؤكدا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الكونغو, قتلى
مقتل 10 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
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قُتل 10 مدنيين على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قرية بإقليم إيتوري شرقي الكونغو.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح موقع "7 سور 7" الكونغولي، أن "10 مدنيين على الأقل، قتلوا صباح اليوم السبت، خلال هجوم شنته جماعة "التعاون لتنمية الكونغو" المسلحة على قرية غوده، بمنطقة ندو أوكيبو، في إيتوري".
ونقل الموقع عن مسؤول محلي، أن "الجماعة المسلحة دخلت القرية وقتلت 9 أشخاص وأصابت 5 آخرين، في حين توفى أحد المصابين بعد نقله إلى المشفى، مؤكدا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة".