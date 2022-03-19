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https://arabic.sputniknews.com/20220319/-مقتل-10-مدنيين-في-هجوم-شنه-مسلحون-على-قرية-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1060108887.html
مقتل 10 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 10 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية
قُتل 10 مدنيين على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قرية بإقليم إيتوري شرقي الكونغو. 19.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-19T16:49+0000
2022-03-19T16:49+0000
العالم
الكونغو
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القاهرة - سبوتنيك. وأوضح موقع "7 سور 7" الكونغولي، أن "10 مدنيين على الأقل، قتلوا صباح اليوم السبت، خلال هجوم شنته جماعة "التعاون لتنمية الكونغو" المسلحة على قرية غوده، بمنطقة ندو أوكيبو، في إيتوري".ونقل الموقع عن مسؤول محلي، أن "الجماعة المسلحة دخلت القرية وقتلت 9 أشخاص وأصابت 5 آخرين، في حين توفى أحد المصابين بعد نقله إلى المشفى، مؤكدا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة".
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العالم, الكونغو, قتلى

مقتل 10 مدنيين في هجوم شنه مسلحون على قرية شرقي الكونغو الديمقراطية

16:49 GMT 19.03.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYIجنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2022
© AFP 2022 / SEBASTIEN KITSA MUSAYI
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قُتل 10 مدنيين على الأقل في هجوم شنه مسلحون على قرية بإقليم إيتوري شرقي الكونغو.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضح موقع "7 سور 7" الكونغولي، أن "10 مدنيين على الأقل، قتلوا صباح اليوم السبت، خلال هجوم شنته جماعة "التعاون لتنمية الكونغو" المسلحة على قرية غوده، بمنطقة ندو أوكيبو، في إيتوري".

ونقل الموقع عن مسؤول محلي، أن "الجماعة المسلحة دخلت القرية وقتلت 9 أشخاص وأصابت 5 آخرين، في حين توفى أحد المصابين بعد نقله إلى المشفى، مؤكدا أن اثنين من المصابين في حالة حرجة".
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