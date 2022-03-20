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https://arabic.sputniknews.com/20220320/ألمانيا-وقطر-تتفقان-على-شراكة-طويلة-الأمد-في-مجال-الطاقة-1060135439.html
ألمانيا وقطر تتفقان على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة
ألمانيا وقطر تتفقان على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة
قال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، خلال زيارة إلى الدوحة، إن ألمانيا وقطر اتفقتا على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:43+0000
2022-03-20T13:43+0000
اقتصاد
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ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هابيك عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن "هذا اليوم يعطي زخما قويا". في الوقت نفسه، لم يصرح هابيك بأي بيانات محددة حول معايير التعاون. تذكر إدارة الشؤون السياسية أن الحكومة الألمانية تعمل على البناء السريع لنقطتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وقطر هي واحدة من الدول الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. من جانبها، ستساعد الشركات الألمانية قطر في بناء بنية تحتية للطاقة المتجددة.
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اقتصاد

ألمانيا وقطر تتفقان على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة

13:43 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafarإنتاج الغاز المسال في قطر
إنتاج الغاز المسال في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / Karim Jaafar
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قال نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد روبرت هابيك، خلال زيارة إلى الدوحة، إن ألمانيا وقطر اتفقتا على شراكة طويلة الأمد في مجال الطاقة.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن هابيك عقب اجتماعه مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن "هذا اليوم يعطي زخما قويا".
في الوقت نفسه، لم يصرح هابيك بأي بيانات محددة حول معايير التعاون.
تذكر إدارة الشؤون السياسية أن الحكومة الألمانية تعمل على البناء السريع لنقطتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال، وقطر هي واحدة من الدول الرائدة في سوق الغاز الطبيعي المسال. من جانبها، ستساعد الشركات الألمانية قطر في بناء بنية تحتية للطاقة المتجددة.
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