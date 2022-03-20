https://arabic.sputniknews.com/20220320/اتهام-شرطي-أمريكي-بوضع-ركبته-على-رقبة-فتاة-عمرها-12-عاما-في-ويسكونسن-1060148595.html
اتهام شرطي أمريكي بوضع ركبته على رقبة فتاة عمرها 12 عاما في ويسكونسن
اتهام شرطي أمريكي بوضع ركبته على رقبة فتاة عمرها 12 عاما في ويسكونسن
صرحت الشرطة في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، أن شرطيا وضع ركبته على رقبة فتاة في مشاجرة مدرسية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T20:13+0000
2022-03-20T20:13+0000
2022-03-20T20:13+0000
احتجاجات جورج فلويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_315dd2e675a43b4a1a96c40baee28b8c.jpg
قام الشرطي شون جوتشو، الذي يعمل حارس أمن في مدرسة لينكولن الإعدادية، بوضع ركبته على رقبة فتاة عمرها 12 عاما لإخضاعها، حسب وكالة رويترز.ويعمل شون جوتشو أيضا شرطيا في قوة شرطة المدينة، وبثت المنطقة التعليمية في المدينة المقطع المصور الذي يوثق ما قام به الشرطي.واعتبر محامي الفتاة أن ما حدث من الشرطي يعيد إلى الأذهان ما قام به ديريك شوفان عندما قتل جورج فلويد، والذي حكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف العام. وأضاف أنها "أخبرته (الضابط) بأنها لا تستطيع التنفس"، لكن "الضابط استمر في الضغط بركبته على رقبة ابنة جيريل"، مضيفا أن جوتشو قيد يديها واعتقلها في آخر الأمر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1048435967_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f834e4c549f18145305c7ad064051324.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
احتجاجات جورج فلويد
اتهام شرطي أمريكي بوضع ركبته على رقبة فتاة عمرها 12 عاما في ويسكونسن
تابعنا عبر
صرحت الشرطة في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، أن شرطيا وضع ركبته على رقبة فتاة في مشاجرة مدرسية.
قام الشرطي شون جوتشو، الذي يعمل حارس أمن في مدرسة لينكولن الإعدادية، بوضع ركبته على رقبة فتاة عمرها 12 عاما لإخضاعها، حسب وكالة رويترز.
ويعمل شون جوتشو أيضا شرطيا في قوة شرطة المدينة، وبثت المنطقة التعليمية في المدينة المقطع المصور الذي يوثق ما قام به الشرطي.
واعتبر محامي الفتاة أن ما حدث من الشرطي يعيد إلى الأذهان ما قام به ديريك شوفان عندما قتل جورج فلويد، والذي حكم عليه بالسجن 22 عاما ونصف العام.
وأضاف أنها "أخبرته (الضابط) بأنها لا تستطيع التنفس"، لكن "الضابط استمر في الضغط بركبته على رقبة ابنة جيريل"، مضيفا أن جوتشو قيد يديها واعتقلها في آخر الأمر.