https://arabic.sputniknews.com/20220320/ارتفاع-أرباح-أرامكو-السعودية-1060120655.html
ارتفاع أرباح "أرامكو" السعودية
ارتفاع أرباح "أرامكو" السعودية
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، عن مضاعفة صافي أرباحها السنوية في عام 2021 ، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T07:05+0000
2022-03-20T07:05+0000
2022-03-20T07:05+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
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وسجلت زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي. توقع المحللون ربحا صافيا قدره 106 مليار دولار في عام 2021 ، وفقا لمتوسط تقديرات المحللين في شركة Refinitiv's Eikon، بحسب ما نشرت "رويترز".وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عام 2021 بنسبة 50.5% ، وهو أكبر مكسب لها منذ 2016. وارتفعت أسعار النفط إلى ما بعد 100 دولار للبرميل، الشهر الماضي، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، التي تصفها موسكو بـ "عملية خاصة".
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم
ارتفاع أرباح "أرامكو" السعودية
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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، عن مضاعفة صافي أرباحها السنوية في عام 2021 ، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة.
وسجلت زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي.
وحافظت الشركة على سجلها الثابت في الأرباح في الربع الأخير، وأعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2021، ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2022، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للشركة.
توقع المحللون ربحا صافيا قدره 106 مليار دولار في عام 2021 ، وفقا لمتوسط تقديرات المحللين في شركة Refinitiv's Eikon، بحسب ما نشرت
"رويترز".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عام 2021 بنسبة 50.5% ، وهو أكبر مكسب لها منذ 2016.
وارتفعت أسعار النفط إلى ما بعد 100 دولار للبرميل، الشهر الماضي، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، التي تصفها موسكو بـ "عملية خاصة".