عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/ارتفاع-أرباح-أرامكو-السعودية-1060120655.html
ارتفاع أرباح "أرامكو" السعودية
ارتفاع أرباح "أرامكو" السعودية
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، عن مضاعفة صافي أرباحها السنوية في عام 2021 ، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T07:05+0000
2022-03-20T07:05+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104357/67/1043576791_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9b9c37e0645e66994f1194dcbe28443.jpg
وسجلت زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي. توقع المحللون ربحا صافيا قدره 106 مليار دولار في عام 2021 ، وفقا لمتوسط ​​تقديرات المحللين في شركة Refinitiv's Eikon، بحسب ما نشرت "رويترز".وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عام 2021 بنسبة 50.5% ، وهو أكبر مكسب لها منذ 2016. وارتفعت أسعار النفط إلى ما بعد 100 دولار للبرميل، الشهر الماضي، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، التي تصفها موسكو بـ "عملية خاصة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104357/67/1043576791_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d26740ddaaedb6f14631b6f583219b8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أسعار النفط اليوم

ارتفاع أرباح "أرامكو" السعودية

07:05 GMT 20.03.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammedعلامة أرامكو السعودية تظهر على الشاشة في المؤامر الصحفي لشركة النفط الحكومية العملاقة في الظهران
علامة أرامكو السعودية تظهر على الشاشة في المؤامر الصحفي لشركة النفط الحكومية العملاقة في الظهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Hamad I Mohammed
تابعنا عبرGoogle news
أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الأحد، عن مضاعفة صافي أرباحها السنوية في عام 2021 ، بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة.
وسجلت زيادة في صافي الدخل بأكثر من الضعف على أساس سنوي ليصل إلى 412.4 مليار ريال سعودي، ما يعادل 110 مليار دولار أمريكي.

وحافظت الشركة على سجلها الثابت في الأرباح في الربع الأخير، وأعلنت عن توزيعات أرباح قدرها 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 دولار أمريكي) عن الربع الرابع من عام 2021، ليتم توزيعها في الربع الأول من العام 2022، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للشركة.

توقع المحللون ربحا صافيا قدره 106 مليار دولار في عام 2021 ، وفقا لمتوسط ​​تقديرات المحللين في شركة Refinitiv's Eikon، بحسب ما نشرت "رويترز".
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عام 2021 بنسبة 50.5% ، وهو أكبر مكسب لها منذ 2016.
وارتفعت أسعار النفط إلى ما بعد 100 دولار للبرميل، الشهر الماضي، بعد غزو روسيا لأوكرانيا، التي تصفها موسكو بـ "عملية خاصة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала