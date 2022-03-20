https://arabic.sputniknews.com/20220320/البنك-الدولي-يدعم-متضرري-كورونا-في-الأردن-بـ-48-مليون-دولار--1060120983.html

البنك الدولي يدعم متضرري كورونا في الأردن بـ 48 مليون دولار

البنك الدولي يدعم متضرري كورونا في الأردن بـ 48 مليون دولار

قدم البنك الدولي 48.3 مليون دولار ضمن دفعات خاصة بمشروع التحويلات النقدية الطارئة للأسر والعمال المتضررين من وباء فيروس كورونا في الأردن. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T07:18+0000

2022-03-20T07:18+0000

2022-03-20T07:18+0000

أخبار الأردن

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وذكر موقع "عمون" أنه بتحويل هذه الدفعة يصل إجمالي المبالغ المقدمة من البنك لتمويل المشروع 356 مليون دولار تقريبا منذ الموافقة على المشروع في حزيران/ يونيو 2020.وجاء التحويل الجديد على مرتين، الأولى في آذار/مارس بقيمة 34.2 مليون دولار، والثانية بقيمة 14.1 مليون دولار.وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فقد تم تحويل دفعة بقيمة 38 مليون دولار، وأخرى بقيمة 70 مليون دولار.وفي شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، تم تحويل دفعة سابقة بقيمة 65 مليون دولار، بينما تم تحويل الدفعة التي سبقت هذه الدفعة في آب/ أغسطس الماضي، بقيمة 91 مليون دولار، بعد تحويل 43.26 مليون دولار في ديسمبر 2020، إضافة إلى دفعات أخرى لم تتجاوز كل دفعة مليون دولار.وكان البنك الدولي قد وافق في 25 حزيران/ يونيو 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن.وفي يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار، حيث يجري صرف هذه الدفعات للمتضررين عبر صندوق المعونة الوطنية.

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