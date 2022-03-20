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https://arabic.sputniknews.com/20220320/التحالف-الدولي-يدعم-الموقف-الخليجي-لإنهاء-الأزمة-في-اليمن-ويحذر-أنصار-الله-1060146954.html
التحالف الدولي يدعم الموقف الخليجي لإنهاء الأزمة في اليمن... ويحذر "أنصار الله"
التحالف الدولي يدعم الموقف الخليجي لإنهاء الأزمة في اليمن... ويحذر "أنصار الله"
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T19:01+0000
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السعودية
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وحسب موقع عاجل "السعودي" صرح التحالف في بيان له، إنه سيمارس ضبط النفس من أجل إنجاح الحوار اليمني- اليمني برعاية خليجية.وأكد التحالف أنه يحتفظ بحق الرد، بشأن هجمات جماعة "أنصار الله". ووجه التحالف تحذيرا إلى جماعة "أنصار الله" بشأن تفسيراتهم الخاطئة لجهود التحالف لإنهاء الأزمة.وأعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.وأشار إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مضيفا أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا.وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
السعودية
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السعودية

التحالف الدولي يدعم الموقف الخليجي لإنهاء الأزمة في اليمن... ويحذر "أنصار الله"

19:01 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 19:10 GMT 20.03.2022)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Ahmed Yosri
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، دعمه للموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية.
وحسب موقع عاجل "السعودي" صرح التحالف في بيان له، إنه سيمارس ضبط النفس من أجل إنجاح الحوار اليمني- اليمني برعاية خليجية.
وأكد التحالف أنه يحتفظ بحق الرد، بشأن هجمات جماعة "أنصار الله".
ووجه التحالف تحذيرا إلى جماعة "أنصار الله" بشأن تفسيراتهم الخاطئة لجهود التحالف لإنهاء الأزمة.
وأعلن التحالف أن قوات الدفاع الجوي السعودية، اعترضت ودمرت 9 مسيرات أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه جازان وخميس مشيط والطائف وينبع وظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية.
وأكد أن جماعة "أنصار الله" استخدمت صواريخ كروز إيرانية الصنع لاستهداف محطة تحلية مياه في الشقيق، ومحطة توزيع تابعة لشركة "أرامكو" في جازان.
وأشار إلى أن الهجمات الحوثية تسببت بأضرار مادية طالت منشآت ومركبات مدنية دون خسائر بالأرواح، مضيفا أن الهجمات تعتبر تصعيدا خطيرا.
وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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