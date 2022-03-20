https://arabic.sputniknews.com/20220320/الخارجية-السودانية-البرهان-وموسفيني-بحثا-عقد-قمة-طارئة-لمنظمة-إيغاد-1060146161.html
الخارجية السودانية: البرهان وموسفيني بحثا عقد قمة طارئة لمنظمة "إيغاد"
الخارجية السودانية: البرهان وموسفيني بحثا عقد قمة طارئة لمنظمة "إيغاد"
بحث رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع نظيره الأوغندي يوري موسيفني، عقد قمة طارئة لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد). 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T18:38+0000
2022-03-20T18:38+0000
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قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق في تصريح بمطار الخرطوم عقب عودته مع البرهان من أوغندا، "تناولت المباحثات بين الرئيسين في أوغندا العلاقات الثنائية وتم التركيز فيها على التبادل التجاري والتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع بالبلدين والتشاور حول التحديات التي تواجه منظمة إيغاد التي يرأس السودان دورتها (حاليا)".وأشار إلى التنسيق بين رؤساء الدول لعقد قمة طارئة لإيغاد، دون تفاصيل أكثر حول مكان وزمان القمة وأجندتها.وعاد البرهان إلى الخرطوم مساء الجمعة، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين شملت أوغندا وجنوب السودان، وذلك بمرافقة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.و"إيغاد" هي منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, جلسة
الخارجية السودانية: البرهان وموسفيني بحثا عقد قمة طارئة لمنظمة "إيغاد"
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بحث رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع نظيره الأوغندي يوري موسيفني، عقد قمة طارئة لرؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد).
قال وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق في تصريح بمطار الخرطوم عقب عودته مع البرهان من أوغندا، "تناولت المباحثات بين الرئيسين في أوغندا العلاقات الثنائية وتم التركيز فيها على التبادل التجاري والتعاون العسكري بين وزارتي الدفاع بالبلدين والتشاور حول التحديات التي تواجه منظمة إيغاد التي يرأس السودان دورتها (حاليا)".
وتابع: "تشاور الرئيسان (البرهان وموسفيني) حول التحديات التي تواجه المنظمة (إيغاد) ودول المنطقة خاصة بناء السلام والاستقرار والتنمية ومكافحة جائحة كورونا".
وأشار إلى التنسيق بين رؤساء الدول لعقد قمة طارئة لإيغاد، دون تفاصيل أكثر حول مكان وزمان القمة وأجندتها.
وعاد البرهان إلى الخرطوم مساء الجمعة، بعد زيارة رسمية استغرقت يومين شملت أوغندا وجنوب السودان، وذلك بمرافقة وزير الخارجية المكلف علي الصادق ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.
و"إيغاد" هي منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996، تتخذ من جيبوتي مقرا لها، وتضم كلا من إثيوبيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جيبوتي، إريتريا، السودان، جنوب السودان.