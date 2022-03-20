https://arabic.sputniknews.com/20220320/الشرطة-الأمريكية-إصابة-ما-يصل-إلى-10-أشخاص-في-إطلاق-نار-بولاية-أركنسو-1060118483.html
الشرطة الأمريكية: إصابة ما يصل إلى 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنسو
الشرطة الأمريكية: إصابة ما يصل إلى 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنسو
قالت شرطة ولاية أركنسو الأمريكية إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء السبت خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T03:22+0000
2022-03-20T03:22+0000
2022-03-20T03:22+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت الشرطة في بيان، نقلته شبكة "إن بي سي" الأمريكية يوم السبت، "المعلومات الأولية التي قُدمت إلى شرطة ولاية أركنساس تشير إلى إصابة ما يصل إلى 10 أشخاص بنيران.ووقع إطلاق النار مساء السبت في حوالي الساعة 07:25 مساء بالتوقيت المحلي (00:25 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) في مدينة دوما، الواقعة في مقاطعة ديشا في أركنساس.وقالت الشرطة إن ضباط الدوريات على الطرق السريعة والجنود والمحققين أرسلوا إلى محل كان يقام فيه معرض السيارات.ولم ترد معلومات فورية عن المشتبه بهم المحتملين أو حالة الجرحى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
الشرطة الأمريكية: إصابة ما يصل إلى 10 أشخاص في إطلاق نار بولاية أركنسو
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قالت شرطة ولاية أركنسو الأمريكية إن ما يصل إلى عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء السبت خارج معرض للسيارات في بلدة دوما بالولاية.
واشنطن - سبوتنيك
. وقالت الشرطة في بيان، نقلته شبكة "إن بي سي" الأمريكية يوم السبت، "المعلومات الأولية التي قُدمت إلى شرطة ولاية أركنساس تشير إلى إصابة ما يصل إلى 10 أشخاص بنيران.
ووقع إطلاق النار مساء السبت في حوالي الساعة 07:25 مساء بالتوقيت المحلي (00:25 بتوقيت غرينتش يوم الأحد) في مدينة دوما، الواقعة في مقاطعة ديشا في أركنساس.
وقالت الشرطة إن ضباط الدوريات على الطرق السريعة والجنود والمحققين أرسلوا إلى محل كان يقام فيه معرض السيارات.
ولم ترد معلومات فورية عن المشتبه بهم المحتملين أو حالة الجرحى.