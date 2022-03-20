https://arabic.sputniknews.com/20220320/بلجيكا-4-قتلى-إثر-حادث-دهس-خلال-مهرجان-1060130397.html
بلجيكا... 4 قتلى إثر حادث دهس خلال مهرجان
بلجيكا... 4 قتلى إثر حادث دهس خلال مهرجان
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث دهس استهدف حشدا كان يشارك في مهرجان، صباح الأحد، في مدينة لوفيير البلجيكية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:57+0000
2022-03-20T11:57+0000
2022-03-20T11:57+0000
العالم
حادثة دهس
مهرجان
أخبار بلجيكا اليوم
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وقال رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب بلجيكا لوسائل إعلام محلية إن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور الكرنفال".وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في الحادث، فيما ذكر شهود عيان أن سيارة اجتاحت عشرات الأشخاص في كرنفال "بينش".وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف وصلت إلى المكان لمساعدة الجرحى وتم إنشاء المركز الرياضي في المدينة كمركز للطوارئ، حيث تهتم مجموعة من علماء النفس بالأشخاص، الذين يحضرون هذا الاحتفال بالكرنفال.من ناحيتها، اتصلت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، بالعمدة،، لمعرفة ما إذا كان يمكن استبعاد هجوم إرهابي. وسيعقد مكتب المدعي العام مؤتمرا صحفيا لتقديم تقرير عن الحادث.وكانت السلطات البلجيكية، اعتقلت في 8 فبراير/ شباط الماضي، 13 شخصا في إطار تحقيق مفتوح منذ عدة أشهر لدى قاضي مكافحة الإرهاب، بعد الاشتباه في جماعة "تتوسع داخل الحركة السلفية الجهادية"، بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الاتحادي.
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سبوتنيك عربي
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العالم, حادثة دهس, مهرجان, أخبار بلجيكا اليوم
بلجيكا... 4 قتلى إثر حادث دهس خلال مهرجان
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لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث دهس استهدف حشدا كان يشارك في مهرجان، صباح الأحد، في مدينة لوفيير البلجيكية.
وقال رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب بلجيكا لوسائل إعلام محلية إن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور الكرنفال".
وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في الحادث، فيما ذكر شهود عيان أن سيارة اجتاحت عشرات الأشخاص في كرنفال "بينش".
وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف وصلت إلى المكان لمساعدة الجرحى وتم إنشاء المركز الرياضي في المدينة كمركز للطوارئ، حيث تهتم مجموعة من علماء النفس بالأشخاص، الذين يحضرون هذا الاحتفال بالكرنفال.
من ناحيتها، اتصلت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، بالعمدة،، لمعرفة ما إذا كان يمكن استبعاد هجوم إرهابي. وسيعقد مكتب المدعي العام مؤتمرا صحفيا لتقديم تقرير عن الحادث.
وكانت السلطات البلجيكية، اعتقلت في 8 فبراير/ شباط الماضي، 13 شخصا في إطار تحقيق مفتوح منذ عدة أشهر لدى قاضي مكافحة الإرهاب، بعد الاشتباه في جماعة "تتوسع داخل الحركة السلفية الجهادية"، بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الاتحادي.