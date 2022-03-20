عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220320/بلجيكا-4-قتلى-إثر-حادث-دهس-خلال-مهرجان-1060130397.html
بلجيكا... 4 قتلى إثر حادث دهس خلال مهرجان
بلجيكا... 4 قتلى إثر حادث دهس خلال مهرجان
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث دهس استهدف حشدا كان يشارك في مهرجان، صباح الأحد، في مدينة لوفيير البلجيكية. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T11:57+0000
2022-03-20T11:57+0000
العالم
حادثة دهس
مهرجان
أخبار بلجيكا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101500/48/1015004897_0:92:3317:1957_1920x0_80_0_0_e9b5087d0c438f5241d4d886f9c6753d.jpg
وقال رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب بلجيكا لوسائل إعلام محلية إن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور الكرنفال".وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في الحادث، فيما ذكر شهود عيان أن سيارة اجتاحت عشرات الأشخاص في كرنفال "بينش".وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف وصلت إلى المكان لمساعدة الجرحى وتم إنشاء المركز الرياضي في المدينة كمركز للطوارئ، حيث تهتم مجموعة من علماء النفس بالأشخاص، الذين يحضرون هذا الاحتفال بالكرنفال.من ناحيتها، اتصلت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، بالعمدة،، لمعرفة ما إذا كان يمكن استبعاد هجوم إرهابي. وسيعقد مكتب المدعي العام مؤتمرا صحفيا لتقديم تقرير عن الحادث.وكانت السلطات البلجيكية، اعتقلت في 8 فبراير/ شباط الماضي، 13 شخصا في إطار تحقيق مفتوح منذ عدة أشهر لدى قاضي مكافحة الإرهاب، بعد الاشتباه في جماعة "تتوسع داخل الحركة السلفية الجهادية"، بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الاتحادي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101500/48/1015004897_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_96b2a1bcb61a19e717dd921a210a941e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, حادثة دهس, مهرجان, أخبار بلجيكا اليوم

بلجيكا... 4 قتلى إثر حادث دهس خلال مهرجان

11:57 GMT 20.03.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الذهاب إلى بنك الصورمدينة بروكسل
مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح خطيرة إثر حادث دهس استهدف حشدا كان يشارك في مهرجان، صباح الأحد، في مدينة لوفيير البلجيكية.
وقال رئيس بلدية المدينة الواقعة جنوب بلجيكا لوسائل إعلام محلية إن "سيارة كانت تسير بسرعة عالية صدمت حشدا تجمهر لحضور الكرنفال".
وألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه بهم في الحادث، فيما ذكر شهود عيان أن سيارة اجتاحت عشرات الأشخاص في كرنفال "بينش".
وأضاف الشهود أن سيارات الإسعاف وصلت إلى المكان لمساعدة الجرحى وتم إنشاء المركز الرياضي في المدينة كمركز للطوارئ، حيث تهتم مجموعة من علماء النفس بالأشخاص، الذين يحضرون هذا الاحتفال بالكرنفال.
من ناحيتها، اتصلت وزيرة الداخلية البلجيكية، أنيليس فيرليندن، بالعمدة،، لمعرفة ما إذا كان يمكن استبعاد هجوم إرهابي. وسيعقد مكتب المدعي العام مؤتمرا صحفيا لتقديم تقرير عن الحادث.
وكانت السلطات البلجيكية، اعتقلت في 8 فبراير/ شباط الماضي، 13 شخصا في إطار تحقيق مفتوح منذ عدة أشهر لدى قاضي مكافحة الإرهاب، بعد الاشتباه في جماعة "تتوسع داخل الحركة السلفية الجهادية"، بحسب ما أعلنه مكتب المدعي العام الاتحادي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мобилизованные жители ДНР на окраинах Мариуполя - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الخامس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала