https://arabic.sputniknews.com/20220320/بنغلاديش-مصرع-5-أشخاص-وفقدان-العشرات-بعد-اصطدام-عبارة-بسفينة-شحن-1060149336.html
بنغلاديش... مصرع 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد اصطدام عبارة بسفينة شحن
بنغلاديش... مصرع 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد اصطدام عبارة بسفينة شحن
توفي خمسة أشخاص على الأقل، وفقد العشرات، اليوم الأحد، بعد اصطدام سفينة شحن بعبارة في نهر قرب دكا ببنغلاديش. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T20:49+0000
2022-03-20T20:49+0000
2022-03-20T20:50+0000
بنغلاديش
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وحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أكد قائد الشرطة المحلية، شاه جمان، العثور على 5 جثث، لرجل وثلاث نساء وطفل. ونجا 22 شخصا من أصل 60 راكبا كانوا على متن العبارة، حيث قام الناجون بالسباحة حتى الوصول إلى البر، بينما فقد بقية الركاب.وحسب خبراء تشهد بنغلاديش حوادث عبارات تكون محملة بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بنغلاديش
بنغلاديش... مصرع 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد اصطدام عبارة بسفينة شحن
20:49 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
توفي خمسة أشخاص على الأقل، وفقد العشرات، اليوم الأحد، بعد اصطدام سفينة شحن بعبارة في نهر قرب دكا ببنغلاديش.
وحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أكد قائد الشرطة المحلية، شاه جمان، العثور على 5 جثث، لرجل وثلاث نساء وطفل.
ونجا 22 شخصا من أصل 60 راكبا كانوا على متن العبارة، حيث قام الناجون بالسباحة حتى الوصول إلى البر، بينما فقد بقية الركاب.
وحسب خبراء تشهد بنغلاديش حوادث عبارات تكون محملة بأكثر من طاقتها الاستيعابية.