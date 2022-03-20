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https://arabic.sputniknews.com/20220320/بنغلاديش-مصرع-5-أشخاص-وفقدان-العشرات-بعد-اصطدام-عبارة-بسفينة-شحن-1060149336.html
بنغلاديش... مصرع 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد اصطدام عبارة بسفينة شحن
بنغلاديش... مصرع 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد اصطدام عبارة بسفينة شحن
توفي خمسة أشخاص على الأقل، وفقد العشرات، اليوم الأحد، بعد اصطدام سفينة شحن بعبارة في نهر قرب دكا ببنغلاديش. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T20:49+0000
2022-03-20T20:50+0000
بنغلاديش
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وحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أكد قائد الشرطة المحلية، شاه جمان، العثور على 5 جثث، لرجل وثلاث نساء وطفل. ونجا 22 شخصا من أصل 60 راكبا كانوا على متن العبارة، حيث قام الناجون بالسباحة حتى الوصول إلى البر، بينما فقد بقية الركاب.وحسب خبراء تشهد بنغلاديش حوادث عبارات تكون محملة بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
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بنغلاديش... مصرع 5 أشخاص وفقدان العشرات بعد اصطدام عبارة بسفينة شحن

20:49 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 20.03.2022)
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossainفيضانات آسيا - بنغلادش 18يوليو 2020
فيضانات آسيا - بنغلادش 18يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
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توفي خمسة أشخاص على الأقل، وفقد العشرات، اليوم الأحد، بعد اصطدام سفينة شحن بعبارة في نهر قرب دكا ببنغلاديش.
وحسب وكالة "المغرب العربي" للأنباء، أكد قائد الشرطة المحلية، شاه جمان، العثور على 5 جثث، لرجل وثلاث نساء وطفل.
ونجا 22 شخصا من أصل 60 راكبا كانوا على متن العبارة، حيث قام الناجون بالسباحة حتى الوصول إلى البر، بينما فقد بقية الركاب.
وحسب خبراء تشهد بنغلاديش حوادث عبارات تكون محملة بأكثر من طاقتها الاستيعابية.
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