حركة "طالبان" تعلن رسميا تغييرعلم البلاد
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
حظرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، رسميًا العلم الأفغاني الثلاثي الألوان، وفرضت رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها.
وبحسب مرسوم أصدرته الحركة اليوم، فقد تقرر "وجوب رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها".
It was under this white flag of Shahada that the many different tribes and ethnicities of Afghanistan gathered together and resisted the pharaonic hubris of the US and international community— اسلامپال پښتون (@IslamPaal) March 20, 2022
Only this flag can represent us and our high, islamic values and heritage pic.twitter.com/nItWL4C4xf
وأضاف البيان الرسمي: "لا يجوز أن يظهر أي مسؤول كبير أو مبتدئ في طالبان مع العلم ذي الألوان الثلاثة".
وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.
وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.
ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.