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https://arabic.sputniknews.com/20220320/حركة-طالبان-تعلن-رسميا-تغييرعلم-البلاد-1060125516.html
حركة "طالبان" تعلن رسميا تغييرعلم البلاد
حركة "طالبان" تعلن رسميا تغييرعلم البلاد
حظرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، رسميًا العلم الأفغاني الثلاثي الألوان، وفرضت رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:50+0000
2022-03-20T09:50+0000
العالم
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وبحسب مرسوم أصدرته الحركة اليوم، فقد تقرر "وجوب رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها".وأضاف البيان الرسمي: "لا يجوز أن يظهر أي مسؤول كبير أو مبتدئ في طالبان مع العلم ذي الألوان الثلاثة".وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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العالم

حركة "طالبان" تعلن رسميا تغييرعلم البلاد

09:50 GMT 20.03.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
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حظرت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الأحد، رسميًا العلم الأفغاني الثلاثي الألوان، وفرضت رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها.
وبحسب مرسوم أصدرته الحركة اليوم، فقد تقرر "وجوب رفع العلم الأبيض واستخدامه في جميع المكاتب الحكومية داخل أفغانستان وخارجها".
وأضاف البيان الرسمي: "لا يجوز أن يظهر أي مسؤول كبير أو مبتدئ في طالبان مع العلم ذي الألوان الثلاثة".
وكانت حركة طالبان أعلنت، في 7 أيلول/سبتمبر 2021، تشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان، وذلك بعد انتزاع السلطة من الحكومة السابقة برئاسة أشرف غني، الذي غادر البلاد قبل دخول مقاتلي الحركة إلى العاصمة.

وأغلقت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى سفاراتها وسحبت دبلوماسييها من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على السلطة.

ولم تعترف دول العالم بالحكومة التي شكلتها طالبان، حتى الآن؛ مشترطة الاعتراف بوفاء هذه الحكومة بعدة شروط، في مقدمتها ضمان الحريات واحترام حقوق المرأة والأقليات، وألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للأعمال الإرهابية.
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