https://arabic.sputniknews.com/20220320/خبير-الغزو-الأمريكي-للعراق-فتح-صندوقا-للعديد-من-المشاكل-في-المنطقة-1060139511.html

خبير: الغزو الأمريكي للعراق فتح صندوقا للعديد من المشاكل في المنطقة

خبير: الغزو الأمريكي للعراق فتح صندوقا للعديد من المشاكل في المنطقة

قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة فلوريدا أتلانتيك، روبرت رابيل، إن الغزو الأمريكي للعراق فتح صندوقا للعديد من المشاكل في العراق وفي المنطقة، لافتا إلى أن... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T15:27+0000

2022-03-20T15:27+0000

2022-03-20T15:27+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال رابيل، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الولايات المتحدة قامت بالعديد من الأخطاء في العراق وإن كانت غير متعمدة".وأوضح رابيل "من هذه الأخطاء تفكيك حزب البعث، وتفكيك الجيش الذي بدأ بالتمرد، وقد تأخرنا بالفعل في إدراك حجم هذا التمرد، وبات العراق لسنوات عديدة ساحة قتال وصراع طائفي، وللأسف الولايات المتحدة لم تتمكن من التعامل مع الأمر بشكل جيد ما خلق عددا من المآسي، لذلك لدي مشاعر مختلطة حول كل هذا".وأكد الخبير السياسي "كان لغزو العراق تأثير على المجتمع، حيث قٌتل العديد من الناس، وبدأ التمرد، ولا ننسى ظهور تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، أرى أن الغزو الأمريكي فتح صندوقا للعديد من المشاكل في العراق وفي المنطقة".ويصادف اليوم الذكرى الـ19 للغزو الأمريكي للعراق، حيث استمرت العمليات أكثر من شهر بقليل، بما في ذلك 26 يوماً من العمليات القتالية الكبرى، التي غزت فيها قوة مشتركة من القوات الأمريكية ومن المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا، العراق.بدأت عملية غزو العراق في 20 مارس/ آذار 2003، بعد أن منح الرئيس الأمريكي حينذاك جورج دبليو بوش، صدام حسين، مهلة 48 ساعة لمغادرة العراق، أو مواجهة الحرب، وقامت الصواريخ الأمريكية في 20 مارس بقصف أهداف في بغداد، متجاوزة بذلك القانون الدولي، بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل لغرض السيطرة على العراق وتدميره إنسانيًا وبنيانيًا، والسطو على ثرواته.

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