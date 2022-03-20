https://arabic.sputniknews.com/20220320/خبير-من-مصلحة-روسيا-والصين-مواجهة-التحديات-التي-تقف-بوجه-عالم-متعدد-الأقطاب---1060134825.html
خبير: من مصلحة روسيا والصين مواجهة التحديات التي تقف بوجه عالم متعدد الأقطاب
خبير: من مصلحة روسيا والصين مواجهة التحديات التي تقف بوجه عالم متعدد الأقطاب
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الغرب بـ"تقويض أسس النظام العالمي"، مشددا على أن "تعاون موسكو وبكين سيتعزز في هذه الظروف". 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:27+0000
2022-03-20T13:27+0000
2022-03-20T13:27+0000
أمبر راد
حول العالم
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خبير: من مصلحة روسيا والصين مواجهة التحديات التي تقف بوجه عالم متعدد الأقطاب
خبير: من مصلحة روسيا والصين مواجهة التحديات التي تقف بوجه عالم متعدد الأقطاب
فيما انتقد نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مؤكدا أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا "يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة" لدى الغرب.يقول مدير موقع "الصين بعيون عربية" محمود ريا، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
أمبر راد, حول العالم, аудио
خبير: من مصلحة روسيا والصين مواجهة التحديات التي تقف بوجه عالم متعدد الأقطاب
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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الغرب بـ"تقويض أسس النظام العالمي"، مشددا على أن "تعاون موسكو وبكين سيتعزز في هذه الظروف".
فيما انتقد نائب وزير الخارجية الصيني له يوي تشنغ، العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، مؤكدا أن السبب الجذري للأزمة في أوكرانيا "يكمن في عقلية الحرب الباردة وسياسة القوة" لدى الغرب.
يقول مدير موقع "الصين بعيون عربية" محمود ريا، في حديث لبرنامج "حول العالم" بهذا الصدد:
" شهدت العلاقات الروسية الصينية خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا، وهي تسير باتجاه تصاعدي، وبلغت ذروتها خلال اللقاء الذي جرى في بكين بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، أثناء افتتاح الألعاب الشتوية الأولمبية، حيث تم توقيع اتفاقيات اقتصادية متعددة البنود، تخص الطاقة وغيرها من مجالات التعاون".
وأشار ريا إلى أن اللافت في هذا اللقاء كان البيان الاستراتيجي، الذي سمى بدء عهد جديد في العلاقات الدولية، يعني انطلاق عهد جديد للتعددية القطبية بعيدا عن الهمينة الأمريكية الذي كان يتمثل بأحادية القطبية، فالعلاقات الروسية الصينية علاقات استراتيجية ومن مصلحة البلدين توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تقف في طريق تحقيق ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..