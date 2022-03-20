https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيسي-لا-نريد-تأخير-اقتصادنا-من-أجل-الاتفاق-النووي-وركزنا-في-محادثاتنا-على-رفع-العقوبات-1060144131.html

رئيسي: لا نريد تأخير اقتصادنا من أجل الاتفاق النووي وركزنا في محادثاتنا على رفع العقوبات

رئيسي: لا نريد تأخير اقتصادنا من أجل الاتفاق النووي وركزنا في محادثاتنا على رفع العقوبات

أعلن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن تطوير القدرات الدفاعية والصاروخية والفضائية يعد من أولوياتنا وأنه لا مساومة على أمن ومصالح البلاد. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T17:19+0000

2022-03-20T17:19+0000

2022-03-20T17:19+0000

العالم

طهران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056727512_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_805e79885b83190ece1ad71d45cd02e1.jpg

طهران - سبوتنيك. وقال روحاني، اليوم الأحد، خلال كلمة له بمناسبة عيد النيروز وبدء العام الجديد، إن " تطوير قدراتنا الدفاعية والصاروخية والفضائية من أولوياتنا ولا مساومة على أمن ومصالح البلاد".وتستضيف فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي، الموقع في 2015، بين طهران من جهة، وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا من جهة ثانية؛ والذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي، في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن، إثر انسحابها من الاتفاق، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في تصريحات يوم الأربعاء الماضي، أن نقطتان فقط من الخطوط الحمراء لدى إيران في مفاوضات فيينا يجرى التباحث حولهما.وقال عبد اللهيان، "كانت لدينا 4 خطوط حمراء في مفاوضات فيينا، تم حل اثنين منها وبقي اثنان"، مشيرا إلى أنه "كلما اقتربنا من نقطة الاتفاق على هاتين المسألتين، فسنكون في فيينا للتوقيع".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, طهران