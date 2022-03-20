https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-الحزب-الليبرالي-الروسي-نصحت-صدام-حسين-بإرسال-أبنائه-إلى-موسكو-لكنه-رفض-1060121515.html

رئيس الحزب الليبرالي الروسي: نصحت صدام حسين بإرسال أبنائه إلى موسكو لكنه رفض

رئيس الحزب الليبرالي الروسي: نصحت صدام حسين بإرسال أبنائه إلى موسكو لكنه رفض

صرح رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، اليوم الأحد، بأنه نصح الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بإرسال أبنائه والوثائق المهمة إلى موسكو... 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T07:46+0000

2022-03-20T07:46+0000

2022-03-20T07:46+0000

العراق

روسيا

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موسكو-سبوتنيك. وأفاد جيرينوفسكي، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، عند حديثه عن الغزو الأمريكي للعراق: "نصحته بطريقة ودية بإرسال أبنائه إلى موسكو، والوثائق والأموال. وفي المستقبل، إذا لزم الأمر، ينتقل هو أيضا إلى موسكو، لكنه رفض. وكان هذا خطأه"، مضيفا بقوله: "لقد أدركت أنه باحتلال أفغانستان، فإن هذه القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) ستوجه كل عدوانها على العراق، وصدام حسين".وأشار إلى أن الهدف لم يكن فقط العراق وإنما "تقطيع أوصال جميع الدول في الشرق الأوسط، بحيث تكون هناك عشرات الدول الصغيرة، وتهيمن إسرائيل بجيش قوي، وكان يبدو لهم أنه سيكون هناك نظام في مصلحة الغرب، لكنه لم ينجح".وتابع بقوله إن أفغانستان لم ترضخ ولا العراق استسلم ولا حتى سوريا وليبيا، مذكراً بما جرى قبل 10 سنوات، حيث نفذوا أيضًا عملية في ليبيا، لكن اليوم "تعم هناك فوضى".وحول طريقة تفكير صدام حسين قبل الغزو، تحدث جيرينوفسكي، أن صدام حسين كان يعتقد بأن "الدول العربية ستتضامن وتدافع عن العراق وسيفشل العدوان منذ البداية. ولكن لسوء الحظ، تعفنت العديد من الأنظمة هناك، ولم تظهر أي تضامن. بعد أن فرض الأمريكيون على أوروبا بأسرها وحلف شمال الأطلسي هذه الحرب، وتمكنوا من الإطاحة بنظام صدام حسين".وكان صدام يعول على جيشه، بحسب السياسي الروسي، فهو جيش كبير ومدرب تدريباً جيداً، كانت لديه فرقة من الحراسة الخاصة. وخلاصة القول كان للقادة العراقيين إمكانية تدمير أي جيش يحاول غزو الأراضي العراقية. لكنه الفساد.وأردف: "ضباط العراق، درس غالبيتهم في بريطانيا. قام البريطانيون بتدريب الضباط والجنرالات العراقيين حتى يسلموا العراق مع صدام حسين. دعونا ننتظر زمناً آخر، لقادة آخرين. آمل أن يستمر العراق في إثبات وجوده وأن يعاد الكثير لذكرى صدام حسين".وشدد أنه سيأتي الوقت الذي سيتم فيه محاسبة الأمركيين والناتو على "كل جرائم الحرب التي ارتكبوها في أفغانستان والعراق وسوريا وليبيا والبلقان"، مرجحاً أنه "بعد 10-15 سنة سيتغير الوضع في العالم وقد يكون من الممكن تقديم الجيش الأمريكي للمحاكمة، لأن الملايين من المدنيين العراقيين قتلوا على أيديهم".وتصادف اليوم الذكرى الـ19 للغزو الأمريكي للعراق، حيث استمرت العمليات أكثر من شهر بقليل، بما في ذلك 26 يوماً من العمليات القتالية الكبرى، التي غزت فيها قوة مشتركة من القوات الأمريكية ومن المملكة المتحدة وأستراليا وبولندا، العراق.وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس/آذار 2003، بعد أن منح الرئيس الأمريكي حين ذاك جورج بوش، صدام حسين، مهلة 48 ساعة لمغادرة العراق، أو مواجهة الحرب، وقامت الصواريخ الأمريكية في 20 مارس بقصف أهداف في بغداد، متجاوزة بذلك القانون الدولي، بحجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل لغرض السيطرة على العراق وتدميرها إنسانيًا وبنيانيًا، والسطو على ثرواته.

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