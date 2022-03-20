https://arabic.sputniknews.com/20220320/رئيس-الوزراء-الإثيوبي-يناشد-بلاده-بتحقيق-اكتفائها-من-القمح-بسبب-الأحداث-العالمية-1060126306.html
رئيس الوزراء الإثيوبي يناشد بلاده بتحقيق اكتفائها من القمح بسبب الأحداث العالمية
رئيس الوزراء الإثيوبي يناشد بلاده بتحقيق اكتفائها من القمح بسبب الأحداث العالمية
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، بلاده إلى تحقيق اكتفائها الذاتي من القمح، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك في تغريدة لآبي أحمد على "تويتر"، بعد زيارته أنشطة زراعة القمح الصيفية الجارية في غرب ديمبيا ووريدا في منطقة جوندر الوسطى في ولاية أمهرة الإقليمية بإثيوبيا.وكتب أحمد في تغريدة له: "لطالما كانت الزراعة الأساس الاقتصادي للبلاد، ومع تأثر إمدادات القمح بالأحداث العالمية، أصبح من الضروري للغاية تسريع إنتاجيتنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي".وأضاف في تغريدة له: "إن مراجعتنا اليوم للإنتاجية في منطقة أمهرة واعدة، وبينما قد تكون رحلتنا الزراعية شاقة، فإن طموحاتنا هي زراعة الملايين".وعلى هامش زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، كشف رئيس مكتب الزراعة في ولاية أمهرة، هايلي مريم كيفيالو، أنه من المتوقع إنتاج مليوني قنطار من إنتاج القمح من 41 ألف هكتار من الأراضي، والتي يجري تطويرها بمساعدة الري في المنطقة خلال موسم الصيف، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.وتابع كيفيالو أنه يجري ري نحو 2600 هكتار من الأراضي في منطقة جوندر الوسطى بمنطقة أمهرة وحدها، كجزء من جهود إنتاج القمح الصيفي ومن المتوقع أن يتم حصاد نحو 100 ألف قنطار من إنتاج القمح من المنطقة.ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220303/رئيس-وزراء-إثيوبيا-يحث-جميع-الأطراف-على-ممارسة-ضبط-النفس-في-الأزمة-الأوكرانية-1059409221.html
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أخبار إثيوبيا, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
رئيس الوزراء الإثيوبي يناشد بلاده بتحقيق اكتفائها من القمح بسبب الأحداث العالمية
10:07 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 10:08 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، بلاده إلى تحقيق اكتفائها الذاتي من القمح، بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
جاء ذلك في تغريدة لآبي أحمد على "تويتر"، بعد زيارته أنشطة زراعة القمح الصيفية الجارية في غرب ديمبيا ووريدا في منطقة جوندر الوسطى في ولاية أمهرة الإقليمية بإثيوبيا.
وكتب أحمد في تغريدة له: "لطالما كانت الزراعة الأساس الاقتصادي للبلاد، ومع تأثر إمدادات القمح بالأحداث العالمية، أصبح من الضروري للغاية تسريع إنتاجيتنا لتحقيق الاكتفاء الذاتي".
وأضاف في تغريدة له: "إن مراجعتنا اليوم للإنتاجية في منطقة أمهرة واعدة، وبينما قد تكون رحلتنا الزراعية شاقة، فإن طموحاتنا هي زراعة الملايين".
وعلى هامش زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الأحد، كشف رئيس مكتب الزراعة في ولاية أمهرة، هايلي مريم كيفيالو، أنه من المتوقع إنتاج مليوني قنطار من إنتاج القمح من 41 ألف هكتار من الأراضي، والتي يجري تطويرها بمساعدة الري في المنطقة خلال موسم الصيف، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية
.
وتابع كيفيالو أنه يجري ري نحو 2600 هكتار من الأراضي في منطقة جوندر الوسطى بمنطقة أمهرة وحدها، كجزء من جهود إنتاج القمح الصيفي ومن المتوقع أن يتم حصاد نحو 100 ألف قنطار من إنتاج القمح من المنطقة.
ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تسود حالة من القلق العالمي من نقص المعروض العالمي في القمح، حيث تحصل العديد من دول منطقة الشرق الأوسط على احتياجاتها من المحصول من روسيا وأوكرانيا.