https://arabic.sputniknews.com/20220320/طبيب-يكشف-كيف-يؤدي-الإجهاد-إلى-السكتة-الدماغية-1060133938.html
طبيب يكشف كيف يؤدي الإجهاد إلى السكتة الدماغية
طبيب يكشف كيف يؤدي الإجهاد إلى السكتة الدماغية
أفاد طبيب القلب الروسي ياروسلاف أشيخمين، بأن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية،... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T13:05+0000
2022-03-20T13:05+0000
2022-03-20T13:05+0000
مجتمع
التوتر
سكتة قلبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048552567_0:541:1491:1380_1920x0_80_0_0_7c87a6d41035eb320579aab23879b70d.jpg
وقال أشيخمين في مقابلة مع "راديو سبوتنيك" إن حالة الإجهاد، التي تستمر لعدة أيام متتالية، تؤثر سلبا على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي وحتى جهاز المناعة في الجسم.وتابع الطبيب الروسي أن ارتفاع ضغط الدم "يقوض" الأعضاء من الداخل ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية تهدد الحياة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.كما ينصح ياروسلاف أشيخمين، الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد إلى مراقبة ضغط الدم بعناية لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم،. وبحسبه، إذا بقي الضغط عند 135/85، فهذا سبب لزيارة الطبيب لوصف العلاج.وأوضح ياروسلاف أشيخمين في المقابلة، "أهمية قياس ضغط الدم بشكل متكرر. إذا كان الضغط أعلى من 135/85 في المنزل، فهذا يعني بالفعل ارتفاع ضغط الدم. وهذا يعني أنك بحاجة إلى تناول دواء".وأضاف الطبيب أن تمارين التنفس وقبول الموقف ودعم الأحباء والروتين اليومي المنظم و"النظافة الرقمية" تساعد في التغلب على التوتر.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1048552567_0:402:1491:1520_1920x0_80_0_0_9d6adb1a38d789623d4534b3bf38530c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, التوتر, سكتة قلبية
طبيب يكشف كيف يؤدي الإجهاد إلى السكتة الدماغية
تابعنا عبر
أفاد طبيب القلب الروسي ياروسلاف أشيخمين، بأن الإجهاد المزمن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد بدوره من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية، موضحا كيفية تجنب مثل هذا التطور للأحداث.
وقال أشيخمين في مقابلة مع "راديو سبوتنيك" إن حالة الإجهاد، التي تستمر لعدة أيام متتالية، تؤثر سلبا على القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي وحتى جهاز المناعة في الجسم.
وأضاف: "اعتدنا أن نعتقد أن الإجهاد الحاد فقط هو الذي يشكل خطورة على القلب. لكننا الآن نفهم أن التوتر المزمن له تأثير كارثي على الصحة. يبدأ الناس في زيادة ضغط الدم. لدي العديد من المرضى المصابين بارتفاع ضغط الدم، المرتبط بالضبط بالتوتر المزمن - نحن غير قادرين على التكيف مع الحياة في ظل ظروف الإجهاد لفترات طويلة. ونحن أكثر قدرة على تحمل الإجهاد الحاد تليها فترات الراحة".
وتابع الطبيب الروسي أن ارتفاع ضغط الدم "يقوض" الأعضاء من الداخل ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الدورة الدموية تهدد الحياة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
وتابع: "نتيجة ارتفاع ضغط الدم الشرياني (حالة يستمر فيها ارتفاع الضغط باستمرار) هي سكتة دماغية ونوبة قلبية. ولكن حتى لو كنت محظوظًا ولم تكن هناك سكتة دماغية أو نوبة قلبية، فإن الضغط لا يزال يقوض الصحة من الأعضاء من الداخل، وعلى وجه الخصوص، يعاني الدماغ، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة وانخفاض الوظيفة العقلية. وتتأثر حالة قاع العين بشدة بالضغط ".
كما ينصح ياروسلاف أشيخمين، الأشخاص الذين يعانون من الإجهاد إلى مراقبة ضغط الدم بعناية لتجنب الإصابة بارتفاع ضغط الدم،. وبحسبه، إذا بقي الضغط عند 135/85، فهذا سبب لزيارة الطبيب لوصف العلاج.
وأوضح ياروسلاف أشيخمين في المقابلة، "أهمية قياس ضغط الدم بشكل متكرر. إذا كان الضغط أعلى من 135/85 في المنزل، فهذا يعني بالفعل ارتفاع ضغط الدم. وهذا يعني أنك بحاجة إلى تناول دواء".
وأضاف الطبيب أن تمارين التنفس وقبول الموقف ودعم الأحباء والروتين اليومي المنظم و"النظافة الرقمية" تساعد في التغلب على التوتر.