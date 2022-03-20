https://arabic.sputniknews.com/20220320/لا-يخلو-من-ثماره-أي-منزلشراب-يومي-لخفض-ضغط-الدم-والكوليسترول-1060150195.html

لا يخلو من ثماره أي منزل...شراب يومي لخفض ضغط الدم والكوليسترول

لا يخلو من ثماره أي منزل...شراب يومي لخفض ضغط الدم والكوليسترول

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى عدد من المشكلات مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية أو غيرها من المضاعفات. 20.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-20T21:20+0000

2022-03-20T21:20+0000

2022-03-20T21:20+0000

الصحة

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ويعاني حوالي ثلث البالغين البريطانيين من ارتفاع ضغط الدم. وحال كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن تقليله حتى ولو بكمية صغيرة يمكن أن يساعد في تقليل خطر إصابتك بعدد من الحالات الصحية الخطيرة، بحسب موقع إكسبريس.واحدة من أسهل الطرق للتحكم في ارتفاع ضغط الدم هي احتساء كوب من عصير الطماطم غير المملح كل يوم.تشير الدراسات إلى أن عصير الطماطم لا يخفض ضغط الدم فحسب، بل يساعد أيضًا في إدارة مستوى الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.يقال إن المشروب له خصائص ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول.وفقا لإحدى الدراسات المنشورة في Food Science and Nutrition، فإن عصير الطماطم قد يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ إذا تم تناوله بشكل منتظم.لإثبات هذا التأثير، درس باحثون من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان ومعهد توكسون لتربية النباتات تأثير عصير الطماطم غير المملح على عينة من 481 مشاركا.شهد المشاركون الذين شربوا عصير الطماطم بانتظام تحسنا جذريا في ضغط الدم بعد 12 شهرا.لاحظ الباحثون في الدراسة تحسنا في كل من الضغط الانقباضي والضغط الانبساطي، وكذلك الكوليسترول الضار.تقول منظمة ضغط الدم في المملكة المتحدة إن سبب قوة المشروب الأحمر هو محتواه من البوتاسيوم، الذي يدخل في وظائف أساسية متعددة في جسمك.يمكن أن يساعد تناول أو شرب الأطعمة والمشروبات الغنية بهذا المعدن في خفض ضغط الدم المرتفع.

https://arabic.sputniknews.com/20211024/High-cholesterol-1049254799.html

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الصحة