https://arabic.sputniknews.com/20220320/متطوع-فرنسي-ينتقد-الغرب-بسبب-تدفق-الأخبار-الكاذبة-عن-دونباس-1060142487.html
متطوع فرنسي ينتقد الغرب بسبب تدفق الأخبار الكاذبة عن دونباس
متطوع فرنسي ينتقد الغرب بسبب تدفق الأخبار الكاذبة عن دونباس
قال المتطوع الفرنسي، إرفان كاستل، إن تدفق الأخبار الكاذبة من وسائل الإعلام الغربية تحول إلى تسونامي بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T16:49+0000
2022-03-20T16:49+0000
2022-03-20T16:49+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
عمليات عسكرية
إعلام
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وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أنا هنا منذ ثماني سنوات ويمكنني أن أقول إن تدفق المعلومات المضللة، التي يمكن وصفها بأنه تسونامي، بدأ في وقت العملية الخاصة للجيش الروسي في وسائل الإعلام الغربية بطريقة هستيريا لا حدود".وكمثال على ذلك، استشهد بالهجوم الصاروخي "توتشكا-أو"، عندما هاجم الأوكرانيون وسط دونيتسك، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات.ووفقا له، ليست هناك حاجة ولا عقلانية ولا احتراف في مثل هذا الاحتيال.وفي الوقت نفسه، لا أحد يدقق في مثل هذه التقارير بحثا عن الحقيقة، ولا يدرس عمل الصحفي.ووفقا له، بالطريقة نفسها، فإن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه كان بمثابة ضربة صادمة للجيش الروسي، في حين أن الحرس الوطني الأوكراني قام به. وأشار المتطوع الفرنسي إلى أن وسائل الإعلام الغربية استخدمت بعد ذلك لقطات مصورة لإلقاء اللوم على الجيش الروسي في ذلك.وقال كاستل: "هذه سخافة تامة، هستيريا لا حدود لها، أكاذيب، لكن في الغرب، يثق الجمهور، الذين لم يتلقوا تعليما جيدا في التعليم المدرسي، بوسائل الإعلام لدرجة أنهم مستعدون للإيمان بأي شيء. هذا في الواقع هو علم اللاهوت الغربي".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, عمليات عسكرية, إعلام
متطوع فرنسي ينتقد الغرب بسبب تدفق الأخبار الكاذبة عن دونباس
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قال المتطوع الفرنسي، إرفان كاستل، إن تدفق الأخبار الكاذبة من وسائل الإعلام الغربية تحول إلى تسونامي بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أنا هنا منذ ثماني سنوات ويمكنني أن أقول إن تدفق المعلومات المضللة، التي يمكن وصفها بأنه تسونامي، بدأ في وقت العملية الخاصة للجيش الروسي في وسائل الإعلام الغربية بطريقة هستيريا لا حدود".
وكمثال على ذلك، استشهد بالهجوم الصاروخي "توتشكا-أو"، عندما هاجم الأوكرانيون وسط دونيتسك، مما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات.
وتابع: "كانت هناك صور وتقارير عديدة من الشوارع حيث انفجر الصاروخ. وهذه الصور، التي التقطت في دونيتسك، شاهدتها في إحدى الصحف الإيطالية مع تقرير عن قصف الجيش الروسي لكييف. إليكم مثالا واضحا على الأخبار الكاذبة أي أنهم يستخدمون صور هجوم صاروخي أوكراني على دونيتسك لاتهام الجيش الروسي بقصف كييف".
ووفقا له، ليست هناك حاجة ولا عقلانية ولا احتراف في مثل هذا الاحتيال.
وفي الوقت نفسه، لا أحد يدقق في مثل هذه التقارير بحثا عن الحقيقة، ولا يدرس عمل الصحفي.
ووفقا له، بالطريقة نفسها، فإن قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه كان بمثابة ضربة صادمة للجيش الروسي، في حين أن الحرس الوطني الأوكراني قام به. وأشار المتطوع الفرنسي إلى أن وسائل الإعلام الغربية استخدمت بعد ذلك لقطات مصورة لإلقاء اللوم على الجيش الروسي في ذلك.
وقال كاستل: "هذه سخافة تامة، هستيريا لا حدود لها، أكاذيب، لكن في الغرب، يثق الجمهور، الذين لم يتلقوا تعليما جيدا في التعليم المدرسي، بوسائل الإعلام لدرجة أنهم مستعدون للإيمان بأي شيء. هذا في الواقع هو علم اللاهوت الغربي".