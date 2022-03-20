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https://arabic.sputniknews.com/20220320/مسؤول-روسي-دخول-أوكرانيا-وجورجيا-إلى-الناتو-سيؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-على-البلدين-1060126499.html
مسؤول روسي: دخول أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين
مسؤول روسي: دخول أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين
أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن دخول أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو سيؤدي إلى عواقب وخيمة على هذه الدول في حال... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T10:12+0000
2022-03-20T10:12+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات المسؤول الروسي على صفحته في منصة "تلغرام"، وقال فيها: "إذا انتهى الأمر بأوكرانيا أو جورجيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فقد يصبح الوضع مختلفًا تمامًا بالنسبة لهما في مثل هذه الظروف سيكون مميتًا، مثل أي دولة أخرى في الناتو". وأضاف كليموف أن "الانضمام إلى الناتو يعادل الانضمام إلى ناد انتحاري".وخلص السيناتور الروسي بالقول: "إنه لأمر مؤسف أنه لم يتبق عملياً أي قادة أذكياء في دول الناتو الأوروبية".
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روسيا

مسؤول روسي: دخول أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو سيؤدي إلى عواقب وخيمة على البلدين

10:12 GMT 20.03.2022
© REUTERS / Janis Laizansقوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي تصل ليتوانيا، 28 فبراير 2022
قوات الناتو على حدود روسيا - قوات الجيش النرويجي تصل ليتوانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / Janis Laizans
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أعلن رئيس لجنة حماية سيادة الدولة في مجلس الفيدرالية الروسي، أندريه كليموف، أن دخول أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو سيؤدي إلى عواقب وخيمة على هذه الدول في حال مواجهتها لروسيا.
وجاءت تصريحات المسؤول الروسي على صفحته في منصة "تلغرام"، وقال فيها: "إذا انتهى الأمر بأوكرانيا أو جورجيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، فقد يصبح الوضع مختلفًا تمامًا بالنسبة لهما في مثل هذه الظروف سيكون مميتًا، مثل أي دولة أخرى في الناتو".
وأضاف كليموف أن "الانضمام إلى الناتو يعادل الانضمام إلى ناد انتحاري".
وخلص السيناتور الروسي بالقول: "إنه لأمر مؤسف أنه لم يتبق عملياً أي قادة أذكياء في دول الناتو الأوروبية".
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