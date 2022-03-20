https://arabic.sputniknews.com/20220320/-زاخاروفا-تعلق-ساخرة-على-إجراءات-التقييد-الألمانية-بحق-مواطينها-قيدوا-الهواء-عن-مواطنيكم-1060125131.html
زاخاروفا تعلق ساخرة على إجراءات التقييد الألمانية بحق مواطنيها: قيدوا الهواء عن مواطنيكم
زاخاروفا تعلق ساخرة على إجراءات التقييد الألمانية بحق مواطنيها: قيدوا الهواء عن مواطنيكم
علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية على طلبات السلطات الألمانية من السكان الحد من تناول اللحوم والأسماك، وذلك لمجابهة روسيا. 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T09:52+0000
2022-03-20T09:52+0000
2022-03-20T09:52+0000
روسيا
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ونشرت زاخاروفا تصريحات على منصة "تلغرام" قالت فيها: "هذا ليس سوى جزء من الحقيقة لتقوم السلطات بتقييد التنفس مثلا، وهو ما سيكون مساهمة في حماية البيئة، حسنًا، وضد روسيا".وكان وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، قد دعا الألمان إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، التي يقول إنها "تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح".وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع سعر وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرغ، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.ويتوقع الخبراء حاليًا ارتفاع معدلات التضخم في أعقاب العمليات العسكرية في أوكرانيا، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة، فقد تؤدي عقوبات الغرب وإجراءاته المضادة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.
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روسيا
زاخاروفا تعلق ساخرة على إجراءات التقييد الألمانية بحق مواطنيها: قيدوا الهواء عن مواطنيكم
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علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بسخرية على طلبات السلطات الألمانية من السكان الحد من تناول اللحوم والأسماك، وذلك لمجابهة روسيا.
ونشرت زاخاروفا تصريحات على منصة "تلغرام" قالت فيها: "هذا ليس سوى جزء من الحقيقة لتقوم السلطات بتقييد التنفس مثلا، وهو ما سيكون مساهمة في حماية البيئة، حسنًا، وضد روسيا".
وكان وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، قد دعا الألمان إلى تناول كميات أقل من اللحوم لمحاربة روسيا، التي يقول إنها "تستخدم الإمدادات الغذائية كسلاح".
وتسبب الطاقة باهظة الثمن على وجه الخصوص ضغوطًا على الأسعار، ففي "إن آر دبليو"، كلف زيت التدفئة ما يقرب من 38% أكثر من العام الماضي، وارتفع سعر وقود السيارات بنسبة 24% تقريبًا، وفي بافاريا، كان التزود بالوقود أغلى بنحو 27%، وفي بادن فورتمبيرغ، كان معدل التضخم 3.7% فقط إذا استبعدت زيت التدفئة ووقود السيارات.
ويتوقع الخبراء حاليًا ارتفاع معدلات التضخم
في أعقاب العمليات العسكرية في أوكرانيا، نظرًا لأن روسيا مورد رئيسي للطاقة، فقد تؤدي عقوبات الغرب وإجراءاته المضادة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.