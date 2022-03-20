https://arabic.sputniknews.com/20220320/110-مليارات-دولار-صافي-دخل-أرامكو-السعودية-خلال-العام-الماضي-1060147139.html
110 مليارات دولار صافي دخل "أرامكو" السعودية خلال العام الماضي
110 مليارات دولار صافي دخل "أرامكو" السعودية خلال العام الماضي
أعلنت شركة النفط العربية السعودية "أرامكو السعودية" تحقيق صافي دخل بلغ 412.40 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي... 20.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-20T19:13+0000
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اقتصاد
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وذكرت الشركة في إعلان نشرته على موقع تداول الأسهم السعودية، اليوم، أن هذا الصافي يزيد عما حققته الشركة العام الذي سبقه، إذ حققت 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وبحسب الوكالة الرسمية فإن "صافي الدخل المتحقق خلال العام الماضي يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات".وسبق وقرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العمومية بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها المستثمرون وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وتوزيع 0.3518 ريال عن كل سهم.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين، بعد استبعاد حقوق الأقلية، 1,113.26 مليون مقابل 990.85 مليار ريال بارتفاع بنسبة 12.354 % لترتفع ربحية السهم في العام 2021 إلى 1.98 ريالا مقابل 0.93 ريال.وأعلنت الشركة "توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار أمريكي) من الأرباح المُبقاة ومَنْح سهم لكل عشرة أسهم، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على إصدار وتوزيع هذه الأسهم".وبذلك يكون مجموع توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2021 بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى منح الأسهم.
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اقتصاد, أرامكو, السعودية, أخبار السعودية اليوم
110 مليارات دولار صافي دخل "أرامكو" السعودية خلال العام الماضي
19:13 GMT 20.03.2022 (تم التحديث: 19:17 GMT 20.03.2022) تابعنا عبر
أعلنت شركة النفط العربية السعودية "أرامكو السعودية" تحقيق صافي دخل بلغ 412.40 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي (2021).
وذكرت الشركة في إعلان نشرته على موقع تداول الأسهم السعودية، اليوم، أن هذا الصافي يزيد عما حققته الشركة العام الذي سبقه، إذ حققت 183.76 مليار ريال سعودي (49.00 مليار دولار أمريكي) في عام 2020، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"
.
وبحسب الوكالة الرسمية فإن "صافي الدخل المتحقق خلال العام الماضي يعكس تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام وتوحيد نتائج أعمال سابك لسنة كاملة والزيادة الكبيرة في هوامش الربح من أعمال التكرير والكيماويات".
وسبق وقرر مجلس إدارة الشركة التوصية للجمعية العمومية بمنح سهم مجاني مقابل كل 10 أسهم يملكها المستثمرون وذلك عبر رسملة 15 مليار ريال من رصيد الأرباح المبقاة وتوزيع 0.3518 ريال عن كل سهم.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين، بعد استبعاد حقوق الأقلية، 1,113.26 مليون مقابل 990.85 مليار ريال بارتفاع بنسبة 12.354 % لترتفع ربحية السهم في العام 2021 إلى 1.98 ريالا مقابل 0.93 ريال.
وأعلنت الشركة "توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 70.3 مليار ريال سعودي (18.8 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى توصية مجلس الإدارة برسملة 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار أمريكي) من الأرباح المُبقاة ومَنْح سهم لكل عشرة أسهم، في حال الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وموافقة الجمعية العامة غير العادية على إصدار وتوزيع هذه الأسهم".
وبذلك يكون مجموع توزيعات الأرباح النقدية للسنة المالية 2021 بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أمريكي)، إضافة إلى منح الأسهم.