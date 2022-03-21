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https://arabic.sputniknews.com/20220321/إسرائيل-تكشف-عن-دولة-أخرى--قررت-فتح-سفارة-لها-في-خطوة-هي-الأولى-منذ-عام-1965-1060274165.html
إسرائيل تكشف عن دولة أخرى قررت فتح سفارة لها في خطوة هي الأولى منذ عام 1965
إسرائيل تكشف عن دولة أخرى قررت فتح سفارة لها في خطوة هي الأولى منذ عام 1965
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن "سنغافورة قررت فتح سفارة لها في بلاده، في خطوة هي الأولى منذ إقامة علاقات بين البلدين عام 1965". 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T15:58+0000
2022-03-21T15:58+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال لابيد عبر حسابه على تويتر، "أرحب بقرار حكومة سنغافورة فتح سفارة في إسرائيل لأول مرة منذ إقامة العلاقات عام 1965. هذا ما أخبرني به صديقي وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان خلال لقائنا الذي عقد اليوم".وأضاف: "قرار سنغافورة هو دليل آخر على العلاقات الجيدة والخاصة بين البلدين".
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أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل تكشف عن دولة أخرى قررت فتح سفارة لها في خطوة هي الأولى منذ عام 1965

15:58 GMT 21.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hongعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
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أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن "سنغافورة قررت فتح سفارة لها في بلاده، في خطوة هي الأولى منذ إقامة علاقات بين البلدين عام 1965".
وقال لابيد عبر حسابه على تويتر، "أرحب بقرار حكومة سنغافورة فتح سفارة في إسرائيل لأول مرة منذ إقامة العلاقات عام 1965. هذا ما أخبرني به صديقي وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان خلال لقائنا الذي عقد اليوم".
وأضاف: "قرار سنغافورة هو دليل آخر على العلاقات الجيدة والخاصة بين البلدين".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم السادس والعشرون من انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:05 GMT
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