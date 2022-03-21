https://arabic.sputniknews.com/20220321/إسرائيل-تكشف-عن-دولة-أخرى--قررت-فتح-سفارة-لها-في-خطوة-هي-الأولى-منذ-عام-1965-1060274165.html

إسرائيل تكشف عن دولة أخرى قررت فتح سفارة لها في خطوة هي الأولى منذ عام 1965

إسرائيل تكشف عن دولة أخرى قررت فتح سفارة لها في خطوة هي الأولى منذ عام 1965

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أن "سنغافورة قررت فتح سفارة لها في بلاده، في خطوة هي الأولى منذ إقامة علاقات بين البلدين عام 1965". 21.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-21T15:58+0000

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2022-03-21T15:58+0000

أخبار إسرائيل اليوم

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وقال لابيد عبر حسابه على تويتر، "أرحب بقرار حكومة سنغافورة فتح سفارة في إسرائيل لأول مرة منذ إقامة العلاقات عام 1965. هذا ما أخبرني به صديقي وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان خلال لقائنا الذي عقد اليوم".وأضاف: "قرار سنغافورة هو دليل آخر على العلاقات الجيدة والخاصة بين البلدين".

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أخبار إسرائيل اليوم