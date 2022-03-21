https://arabic.sputniknews.com/20220321/مسؤول-أمريكي-من-المستحيل-التنبؤ-بتأثير-الوضع-الأوكراني-على-الاقتصاد-العالمي-1060278527.html
مسؤول أمريكي: من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع الأوكراني على الاقتصاد العالمي
مسؤول أمريكي: من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع الأوكراني على الاقتصاد العالمي
قال رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن "التضخم في الولايات المتحدة بدأ في الارتفاع حتى قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولا يزال... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T17:38+0000
2022-03-21T17:38+0000
2022-03-21T17:38+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
اقتصاد
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وأضاف باول في كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لجمعية الأعمال والاقتصاد الوطني: "توقعات التضخم تدهورت بشكل كبير هذا العام".وأشار باول إلى أن "تداعيات الوضع حول أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والأمريكي، وهو أمر لا يزال من الصعب التنبؤ به".ووفقا له، إن روسيا هي واحد من أكبر منتجي المواد الخام في العالم، كما أن لأوكرانيا مكانة مهمة في هذا السياق، بالإضافة إلى التأثير المباشر على أسعار النفط والسلع الأساسية، فيمكن للوضع حول أوكرانيا أن يحد من النشاط الاقتصادي في الخارج ويعطل سلاسل التوريد، مما سيخلق آثارًا جانبية على الاقتصاد الأمريكي".وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار النفط له تأثير مختلط على الاقتصاد، حيث يقلل الدخل الحقيقي للأسر وبالتالي الطلب، لكنه يزيد الاستثمار في التنقيب بمرور الوقت ويعود بالفائدة على المناطق المنتجة للنفط ككل".وقال يواكيم روكويد، رئيس اتحاد المزارعين الألمان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن "أسعار القمح والغذاء في ألمانيا ارتفعت بشكل كبير منذ بدء العملية في أوكرانيا، وسيستمر هذا المستوى المرتفع للأسعار".وأضاف روكويد على قناة "إن 24" أن "أسعار المواد الغذائية ستواصل الارتفاع، لأن أوكرانيا، بصفتها أحد الموردين الرئيسيين ليس فقط للقمح، ولكن، على سبيل المثال، عباد الشمس، فتوقفها عن الإمداد سيكون مؤثرا على الأسواق والأسعار".
https://arabic.sputniknews.com/20220321/إعلام-صاروخ-كينجال-يدمر-معنويات-الناتو-دمر-مركزا-محصنا-من-الضربات-النووية-فيديو-1060273093.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, اقتصاد
مسؤول أمريكي: من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع الأوكراني على الاقتصاد العالمي
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قال رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، إن "التضخم في الولايات المتحدة بدأ في الارتفاع حتى قبل بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ولا يزال من المستحيل التنبؤ بتأثير الوضع على الاقتصاد العالمي".
وأضاف باول في كلمة له خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لجمعية الأعمال والاقتصاد الوطني: "توقعات التضخم تدهورت بشكل كبير هذا العام".
وأشار باول إلى أن "تداعيات الوضع حول أوكرانيا سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والأمريكي، وهو أمر لا يزال من الصعب التنبؤ به".
ووفقا له، إن روسيا هي واحد من أكبر منتجي المواد الخام في العالم، كما أن لأوكرانيا مكانة مهمة في هذا السياق، بالإضافة إلى التأثير المباشر على أسعار النفط والسلع الأساسية، فيمكن للوضع حول أوكرانيا أن يحد من النشاط الاقتصادي في الخارج ويعطل سلاسل التوريد، مما سيخلق آثارًا جانبية على الاقتصاد الأمريكي".
وأشار إلى أن "ارتفاع أسعار النفط له تأثير مختلط على الاقتصاد، حيث يقلل الدخل الحقيقي للأسر وبالتالي الطلب، لكنه يزيد الاستثمار في التنقيب بمرور الوقت ويعود بالفائدة على المناطق المنتجة للنفط ككل".
وقال يواكيم روكويد
، رئيس اتحاد المزارعين الألمان، في وقت سابق من اليوم الإثنين، إن "أسعار القمح والغذاء في ألمانيا ارتفعت بشكل كبير منذ بدء العملية في أوكرانيا، وسيستمر هذا المستوى المرتفع للأسعار".
وأضاف روكويد على قناة "إن 24" أن "أسعار المواد الغذائية ستواصل الارتفاع، لأن أوكرانيا، بصفتها أحد الموردين الرئيسيين ليس فقط للقمح، ولكن، على سبيل المثال، عباد الشمس، فتوقفها عن الإمداد سيكون مؤثرا على الأسواق والأسعار".