https://arabic.sputniknews.com/20220321/مصرع-4-وفقدان-شخص-جراء-عواصف-ضربت-نيوزيلندا-1060153783.html
مصرع 4 وفقدان شخص جراء عواصف ضربت نيوزيلندا
مصرع 4 وفقدان شخص جراء عواصف ضربت نيوزيلندا
ضربت عواصف عنيفة الجزيرة الشمالية النيوزيلندية، اليوم الاثنين، وأودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل عندما أغرقت مركب صيد وتسببت في حدوث فوضى عارمة في مدينة... 21.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-21T06:42+0000
2022-03-21T06:42+0000
2022-03-21T06:42+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن الشرطة النيوزيلندية، إنه تم انتشال أربع جثث، وفقد شخص آخر بعدما غرق مركب صيد مستأجر قبالة ساحل نورثلاند البعيد، في وقت متأخر من يوم الأحد، فيما تم انتشال خمسة ناجين من بين الأمواج المرتفعة.من جانبه، أرسل الجيش النيوزيلندي طائرتين وسفينة حربية للمساعدة في جهود البحث، حيث تحركت العاصفة جنوبًا وضربت أوكلاند في وقت مبكر من يوم الاثنين.وهطلت أمطار تقدر بارتفاع بـ 76.8 ملم على أوكلاند خلال ساعة واحدة، وهذه الكمية عادة ما تكون متوسط مقدار الأمطار خلال شهر كامل في هذا الوقت من العام، حسبما أفاد مسؤول توقعات الطقس.وقررت السلطات إغلاق الطرق السريعة بسبب السيول، كما أغلقت المدارس بعد غرق الفصول الدراسية وتعليق خدمات الملاحة وسط أمواج شديدة.وقالت هيئة الأرصاد في البلاد إن ما حدث جاء بعدما هبت مجموعة عواصف رعدية كانت تتجه جنوبا قبل أن تغير اتجاهها وتتجه نحو البحر.ورفعت السلطات تحذيراتها من ظروف الطقس القاسية، لكنها توقعت استمرار هطول الأمطار لعدة أيام من الأسبوع الجاري مع اقتراب منخفض جوي قادم من جهة الغرب.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
مصرع 4 وفقدان شخص جراء عواصف ضربت نيوزيلندا
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ضربت عواصف عنيفة الجزيرة الشمالية النيوزيلندية، اليوم الاثنين، وأودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل عندما أغرقت مركب صيد وتسببت في حدوث فوضى عارمة في مدينة أوكلاند، كبرى مدن البلاد، بحسب ما أفاد مسؤولون.
ونقلت "فرانس برس" عن الشرطة النيوزيلندية، إنه تم انتشال أربع جثث، وفقد شخص آخر بعدما غرق مركب صيد مستأجر قبالة ساحل نورثلاند البعيد، في وقت متأخر من يوم الأحد، فيما تم انتشال خمسة ناجين من بين الأمواج المرتفعة.
من جانبه، أرسل الجيش النيوزيلندي طائرتين وسفينة حربية للمساعدة في جهود البحث، حيث تحركت العاصفة
جنوبًا وضربت أوكلاند في وقت مبكر من يوم الاثنين.
وهطلت أمطار تقدر بارتفاع بـ 76.8 ملم على أوكلاند خلال ساعة واحدة، وهذه الكمية عادة ما تكون متوسط مقدار الأمطار خلال شهر كامل في هذا الوقت من العام، حسبما أفاد مسؤول توقعات الطقس.
وقررت السلطات إغلاق الطرق السريعة بسبب السيول، كما أغلقت المدارس بعد غرق الفصول الدراسية وتعليق خدمات الملاحة وسط أمواج شديدة.
وقالت هيئة الأرصاد في البلاد إن ما حدث جاء بعدما هبت مجموعة عواصف رعدية كانت تتجه جنوبا قبل أن تغير اتجاهها وتتجه نحو البحر.
ورفعت السلطات تحذيراتها من ظروف الطقس القاسية، لكنها توقعت استمرار هطول الأمطار لعدة أيام من الأسبوع الجاري مع اقتراب منخفض جوي قادم من جهة الغرب.