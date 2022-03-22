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الرئيس الفلسطيني: لا يمكن السكوت على نهب إسرائيل لمواردنا المائية
الرئيس الفلسطيني: لا يمكن السكوت على نهب إسرائيل لمواردنا المائية
اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بنهب "كافة مصادر المياه الفلسطينية". 22.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-22T15:02+0000
2022-03-22T15:02+0000
أخبار فلسطين اليوم
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جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.وقال الرئيس الفلسطيني إن إسرائيل تحفر الآبار الجوفية وتقيم المشاريع في المستوطنات، وتقيم خطوط مياه ناقلة ضخمة تلتهم الأرض الفلسطينية.وأضاف عباس: "في المقابل نجدها تهدم وتعرقل مستخدمة القوة، حفر آبار مياه بسيطة، تخدم تجمعات فلسطينية تعاني من عدم توفر المياه".لكنه أكد أن السلطة الفلسطينية "ستواصل مسيرة التطوير ودعم المزيد من المشاريع لبناء نظام مائي مستقل، كأساس للحياة والتنمية، وصولا إلى إقامة دولتنا بعاصمتها القدس".وحذر الرئيس الفلسطيني من أن استمرار العالم في الاكتفاء بالتنديد "للنهب الاسرائيلي شبه الكامل لمصادرنا المائية، فسيكون مستقبل أطفالنا غدا، العطش، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".
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أخبار فلسطين اليوم

الرئيس الفلسطيني: لا يمكن السكوت على نهب إسرائيل لمواردنا المائية

15:02 GMT 22.03.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© REUTERS / POOL
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اتهم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بنهب "كافة مصادر المياه الفلسطينية".
جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها الرئيس الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
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وقال الرئيس الفلسطيني إن إسرائيل تحفر الآبار الجوفية وتقيم المشاريع في المستوطنات، وتقيم خطوط مياه ناقلة ضخمة تلتهم الأرض الفلسطينية.
وأضاف عباس: "في المقابل نجدها تهدم وتعرقل مستخدمة القوة، حفر آبار مياه بسيطة، تخدم تجمعات فلسطينية تعاني من عدم توفر المياه".
لكنه أكد أن السلطة الفلسطينية "ستواصل مسيرة التطوير ودعم المزيد من المشاريع لبناء نظام مائي مستقل، كأساس للحياة والتنمية، وصولا إلى إقامة دولتنا بعاصمتها القدس".
وحذر الرئيس الفلسطيني من أن استمرار العالم في الاكتفاء بالتنديد "للنهب الاسرائيلي شبه الكامل لمصادرنا المائية، فسيكون مستقبل أطفالنا غدا، العطش، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".
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