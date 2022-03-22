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https://arabic.sputniknews.com/20220322/السعودية-تعلن-مواعيد-الدراسة-في-رمضان-وإجازة-عيد-الفطر-للطلاب-1060324187.html
السعودية تعلن مواعيد الدراسة في رمضان وإجازة عيد الفطر للطلاب
السعودية تعلن مواعيد الدراسة في رمضان وإجازة عيد الفطر للطلاب
أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي الجاري. 22.03.2022, سبوتنيك عربي
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2022-03-22T19:43+0000
السعودية
رمضان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، حدّدت الوزارة بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن.وأضافت أنه تم تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.وحددت الوزارة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساء وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.كما منحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.
السعودية
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السعودية, رمضان

السعودية تعلن مواعيد الدراسة في رمضان وإجازة عيد الفطر للطلاب

19:43 GMT 22.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت وزارة التعليم السعودية عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان وإجازة عيد الفطر في جميع المدارس الحكومية والأهلية بمناطق ومحافظات المملكة للعام الدراسي الجاري.
وحسب وكالة الأنباء السعودية، حدّدت الوزارة بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحاً، وفق النظام المرن.
وأضافت أنه تم تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.

وأوضحت أن إجازة عيد الفطر ستبدأ بنهاية دوام يوم الاثنين 24 رمضان 1443هـ/2022م.

وحددت الوزارة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر "تعليم الكبار" (الابتدائية، المتوسطة، الثانوية) من الساعة 9 مساء وتنتهي حسب الجدول الدراسي لكل مرحلة وصف دراسي.
كما منحت وزارة التعليم مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة.
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